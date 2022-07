Thurgau Kritiker hinterfragen Revitalisierung der Gewässer: Zu viel Wärme, zu wenig Humus Die Interessengemeinschaft Thur befasst sich mit der Ausscheidung der Gewässerräume. Der Geschäftsführer des Verbands Thurgauer Landwirtschaft, Jürg Fatzer, ruft Grundeigentümer dazu auf, sich über den Stand der Planung in ihrer Gemeinde zu informieren.

Die Gewässer bekommen mehr Auslauf: der Hegibach bei Hagenwil. Donato Caspari

Bauern, Naturschützer und Grüne wollen alle die Natur pflegen und erhalten. Aber sie glauben sich das gegenseitig nicht immer. So beurteilt der Präsident der Interessengemeinschaft (IG) Thur, Moritz Tanner, die Verbreiterung der Bachläufe und Uferzonen kritisch. Statt einer Revitalisierung könnten sie das Gegenteil bewirken:

«Die Gewässer verflachen, fliessen langsamer, das Wasser wird wärmer und der Lebensraum für die Fische ungemütlicher. Bester Humus wird weggeschwemmt und Kulturland geht verloren.»

Moritz Tanner, Präsident der IG Thur. PD

Das Haupttraktandum der Generalversammlung der IG Thur im Sulger «Löwen» war die Ausscheidung der Gewässerräume, besonders die eigentümerrechtliche Umsetzung in der Landwirtschaft. Für Tanner gilt es, das Ererbte zu bewahren und ausser der Biodiversität auch der Produktivität in der Landwirtschaft Sorge zu tragen: «In der Schweiz werden wir auch in Zukunft keinen Hunger haben, wohl aber ein Flüchtlingsproblem. Menschen, welche Hunger leiden, fliehen dahin, wo es zu essen gibt.»

Ein Damm von einem Kilometer Länge

Wichtig sei, solche Entwicklungen auch in nicht bäuerlichen Kreisen bewusst zu machen durch mehr Öffentlichkeitsarbeit. Dabei sei auch eine Zusammenarbeit mit ähnlich gelagerten Gruppierungen aus anderen Regionen und Kantonen erstrebenswert. Tanner kündigte für August ein Podiumsgespräch zum Konzept Thur Plus an. Dieses sehe vor, einen Damm von einem Kilometer Länge und 130'000 Kubikmeter Erdreich zu verschieben:

«Wir sind nicht gegen einen Hochwasserschutz, aber gegen eine übertriebene Revitalisierung auf Kosten landwirtschaftlicher Nutzflächen.»

Jürg Fatzer, Geschäftsführer des Vereins Thurgauer Landwirtschaft, holte in seinem Referat zu den Anfängen mit der 2006 lancierten Volksinitiative «Lebendiges Wasser» aus. Durch Revitalisierung soll die Wiederherstellung von naturnahen Bächen, Flüssen und Seen gewährleistet werden und charakteristische Tier- und Pflanzenräume wieder einen Platz bekommen. Neben der Biodiversität profitieren auch der Hochwasserschutz und die Naherholung.

Nach einem Gegenvorschlag und Revisionen verabschiedete der Bundesrat die Gewässerschutzverordnung, in welcher der Handlungsspielraum der kantonalen Vollzugsbehörde bei der Festlegung der Gewässerräume erweitert wird.

Gewässerräume bis Ende 2026 ausgeschieden

Im Kanton Thurgau müssen bis Ende 2026 sämtliche Gewässerräume ausgeschieden sein. Für die elf Flüsse ist der Kanton zuständig, für kleinere Bäche und Gewässer die Gemeinden. In der Regel engagieren die Gemeinden ein Architekturbüro für die Planung.

Jürg Fatzer, Geschäftsführer des Verbands Thurgauer Landwirtschaft. Archiv

Die Pläne liegen 20 Tage lang öffentlich auf, während denen Einsprache erhoben werden kann. Fatzer empfahl allen Gewässeranstössern, sich bald bei ihrer Gemeinde zu erkundigen und besondere Gegebenheiten zu melden. Wenn die Pläne gemacht seien, werde es schwieriger. Das Thurprojekt Bürglen/Weinfelden scheiterte laut Fatzer vorerst am falschen Ablauf. Erst müsse ein eigentümerverbindlicher Gewässerraum ausgeschieden werden.

Erst dann könne innerhalb dieses Raums ein Projekt erarbeitet werden. Der Gewässerraum, der den Flusslauf und eine von der Grösse abhängige Uferzone umfasst, dürfe nur extensiv bewirtschaftet werden, also ohne Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Bestehende Bauten und Anlagen wie Strassen oder Obstplantagen dürfen stehen bleiben.

Neue nur noch erstellt werden, wenn sie im öffentlichen Interesse seien. Bedenken wegen schleichender Enteignung wurden laut: «Das Land gehört einem dann zwar noch, aber man darf nicht mehr damit machen, was man will.» Ab 2026 gebe es eine veränderte Direktzahlungsverordnung. Solches Land kann dann laut Fazter als Uferwiese deklariert werden, für welche die Beiträge ausgerichtet werden.