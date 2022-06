Thurgau Klare Wahl des Kirchenparlaments: Ein Pfarrer führt die Synode Das evangelische Kirchenparlament wählt den Frauenfelder Pfarrer zum neuen Präsidenten. Die neue Vizepräsidentin Margrit Gentsch will nicht in vier Jahren Vetsch nachfolgen. Ihr unterlegener Gegenkandidat hatte das angekündigt.

Die neue Führung: Haru Vetsch, Margrit Gentsch. Bild: PD/Sandro Kohlert

Der 60-jährige Frauenfelder Pfarrer Haru Vetsch führt die nächsten vier Jahre die evangelische Thurgauer Synode, das Kirchenparlament. Mit 97 von 98 massgebenden Stimmen wurde er an der Eröffnungssitzung zur neuen Legislatur in der Kartause Ittingen gewählt, wie der evangelische Mediendienst mitteilt.

Vetsch tritt die Nachfolge von Judith Hübscher Stettler, Gachnang, an, die das Thurgauer Kirchenparlament seit 2018 geführt hatte. Als Mitglied der Synode und als Präsident der vorberatenden Kommission der Synode hat Vetsch massgeblich an der neuen Kirchenordnung mitgewirkt, die seit dem 1. Dezember 2014 in Kraft ist.

Als Vizepräsidentin setzte sich Margrit Gentsch, Bürglen, durch. Sie wurde bei einem absoluten Mehr von 50 mit 69 Stimmen gewählt, obwohl sie erklärt hatte, dass sie nicht die Absicht habe, sich in vier Jahren zur Wahl als Präsidentin zur Verfügung zu stellen.

Auf Markus Hemmerle, Bischofzell-Hauptwil, entfielen 28 Stimmen. Er hatte sich mit der Ansage um das Vizepräsidium beworben, dass er sich 2026 zu Beginn der nächsten Legislatur um die Wahl ins Präsidium bewerben würde.

Der neu gewählte Synodepräsident Haru (Hansruedi) Vetsch zeigte sich sichtlich gerührt über die glanzvolle Wahl. Er werde dazu beitragen, dass die Thurgauer Landeskirche als Gemeinschaft wie eine grosse Familie wachsen könne. Eine wichtige Voraussetzung sei dabei, dass man aufeinander höre und einander zuhöre.

Vetsch ist sich bewusst, dass in der Synode auch Entscheidungen getroffen werden müssen. Zum Umgang damit gibt er folgenden Rat:

«Die Minderheiten dürfen nicht vergessen gehen und die Mehrheit soll sich immer ihrer Verantwortung bewusst sein.»

Als kirchliche Gemeinschaft müsse sich die Thurgauer Kirche die Frage stellen, was Jesus in der aktuellen Situation getan hätte. Als Symbol der Zusammengehörigkeit hatten die Mitglieder der Synode bei ihrer ersten Sitzung in der neuen Legislatur in der Kartause Ittingen einen Umhänger erhalten, auf dem der Vorname grösser geschrieben stand als der Nachname und die Funktion.