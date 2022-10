Thurgau «Kein Leistungsstopp im Gesundheitswesen für Menschen in finanzieller Notlage» – die schwarze Liste bleibt ein rotes Tuch Die Thurgauer SP wehrt sich: Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen dürfen nicht von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden. Die Liste säumiger Prämienzahler, die nun gesetzlich verankert werden soll, führe aber genau dazu.

Der Thurgau will seine Liste säumiger Krankenkassenprämienzahler im Gesetz verankern. Christian Beutler / Keystone

Marina Bruggmann kennt eine vierköpfige Familie, die am Existenzminimum lebt. Wenn Miete, Lebensmittel und Strom bezahlt sind, bleibt nicht mehr viel übrig, erzählt die Thurgauer SP-Präsidentin. Das letzte Geld kratzt der Familienvater dann zusammen, um die Krankenkassenprämien seiner Frau und der beiden Kinder zu bezahlen. Für seine eigene Prämienrechnung reicht es jeweils nicht mehr.

Marina Bruggmann, Präsidentin der Thurgauer SP. Mario Testa

Der Mann werde auf der Thurgauer Liste säumiger Prämienzahler geführt, im Volksmund schwarze Liste genannt. Wer darauf landet, hat nur noch Anrecht auf eine medizinische Notfallbehandlung. Nun sei der Mann erkrankt und laufe Gefahr, Spätfolgen davonzutragen, weil er nicht als Notfall gelte. Und falls der Arzt ihn dennoch behandle, bleibe dieser möglicherweise auf den Kosten sitzen.

Der Kanton soll mit Prämienvergünstigungen helfen, statt bestrafen

Für die SP ist es eine Schande, dass Menschen in der Armut vom Staat eine Bestrafung erfahren. Die aktuelle Situation mit einer Teuerung und enorm erhöhten Strom- und Gaspreisen sowie happigen Prämienanstiegen bei den Krankenkassen treffe die Ärmsten der Gesellschaft besonders hart. Gleichzeitig will der Kanton die schwarze Liste fest im Krankenversicherungsgesetz verankern. «Das darf so nicht passieren», sagt Bruggmann. Bis Ende Monat läuft die Vernehmlassung zur Gesetzesänderung, später wird sie noch vom Grossen Rat behandelt werden müssen.

SP-Kantonsrätin Nina Schläfli bezeichnet den Leistungsstopp, den die Liste säumiger Prämienzahler hervorrufe, als Verstoss gegen die Menschenrechte. Die Kreuzlingerin sieht andere Lösungen:

SP-Kantonsrätin Nina Schläfli. Bild: Ralph Ribi

«Der Kanton Thurgau hätte noch viel Potenzial bei der individuellen Prämienverbilligung.»

Mit einem einfacheren Zugang und einer Ausdehnung der Unterstützung auf Haushalte mit mittlerem Einkommen würde für viele Thurgauerinnen und Thurgauer das Risiko sinken, «irgendwann auf der schwarzen Liste zu landen und einen Leistungsstopp zu riskieren». Hier müsse der Kanton ansetzen.

Bern legitimiert Thurgauer Praxis mit einer hauchdünnen Mehrheit

Der Kanton bezeichnet die Liste seit Jahren als Erfolgsmodell. Man wolle die Leute nicht anprangern, sondern ihnen helfen. In den Gemeinden, in denen jene Personen, die ihre Krankenkasse nicht bezahlen können, betreut werden, schrumpfe die Liste laufend. Darunter seien auch oftmals säumige Zahler, die bezahlen könnten, aber nicht wollten.

Im nationalen Parlament wurde die Thurgauer Praxis im März mit einer hauchdünnen Mehrheit legitimiert. Nun ist auch ein Systemwechsel eingeläutet. Die Gemeinden könnten die Verlustscheine der nicht bezahlten Krankenkassenprämien, die sie vorschiessen müssen, fortan selber bewirtschaften. Wenn die öffentliche Hand schon dafür aufkommen muss, soll sie sich auch direkt um das Eintreiben ausstehender Zahlungen kümmern dürfen.

Case-Management o. k., aber bitte mit Standards

SP-Kantonsrat Turi Schallenberg ist nicht grundsätzlich gegen ein solches Case-Management. Um das jedoch wirkungsvoll umzusetzen, brauche es persönliche Gespräche mit den Betroffenen. Mit ihnen sollen Lösungen gefunden, allenfalls eine Schuldensanierung angepackt werden. Das bedinge zusätzlich personelle und fachliche Ressourcen in den Gemeinden.

Schallenberg vermisst aber Standards, damit dieses Case-Management einheitlich umgesetzt wird. Aktuell seien die Gemeinden sich selbst überlassen. Und niemand kontrolliere das Vorgehen.

Turi Schallenberg, SP-Kantonsrat. Bild: Reto Martin

«Man muss evaluieren, was ein Case-Management wirklich nützt und ob sich der Aufwand in menschlicher und finanzieller Hinsicht für die Bürgerinnen und die Gemeinde lohnt.»

Dazu bräuchte es auch konkrete Zahlen, welche bisher nicht vorhanden seien.

Natürlich wolle man nicht Personen schützen, die sich schlicht weigerten, ihre Krankenkassenprämien zu bezahlen. Die SP stellt aber eine unmissverständliche Forderung auf:

«Menschen, die aus finanzieller Not ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlen können, müssen weg von der schwarzen Liste. Kein Leistungsstopp für sie.»