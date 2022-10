Thurgau «Jeder Tropfen zählt»: Ist der Schachtdeckel nicht ganz dicht, beginnt das leise Sterben im giftigen Wasser «Gift wird dazu entwickelt, giftig zu sein», sagt die Gewässerbiologin Margie Koster vom Amt für Umwelt des Kantons Thurgau. Deshalb sollten Gifte wie Pflanzenschutzmittel explizit nur dort wirken, wo sie wirken sollen. So mancher Landwirte hat das aber nicht im Griff. Die Folge: erschreckende Grenzwertüberschreitungen in Gewässern.

Defekte Schachtdeckel sollen mit Kantonshilfe ersetzt werden. Ueli Bleiker (links) und Florian Sandrini zeigen, um was es geht. Ralph Ribi

«Sechs Gramm eines Pflanzenschutzmittels setzen sich zusammen aus drei Gramm Aktivwirkstoff und drei Gramm Hilfsstoffen», erklärt Florian Sandrini. Er ist Leiter des kantonalen Pflanzenschutzdienstes am landwirtschaftlichen Beratungszentrum Arenenberg. Zum Vergleich: Drei Gramm entsprechen etwa einem gestrichenen Teelöffel Zucker.

Diese vermeintlich kleine Menge hat es in sich, wie Sandrini verdeutlicht: «Drei Gramm Aktivsubstanz verschmutzen 30 Millionen Liter Wasser so stark, dass die gesetzlichen Anforderungen nicht mehr eingehalten werden.» Diese Menge entspricht einem Bach von 30 Kilometern Länge bei einem Meter Breite und einem Meter Tiefe. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 0,1 Mikrogramm pro Liter Wasser, also 0,1 Millionstel Gramm.

Wichtige Erkenntnisse gewonnen

Im Rahmen des mehrjährigen Ressourcenprojekts AquaSan wurden im Raum Güttigen acht fixe Messstellen installiert, die den Eintrag von Pflanzenschutzmitteln (PSM) in Gewässer erfassen sollen. Laut Florian Sandrini handelt es sich dabei um drei Drainagen, drei Abschwemmungsmessungen und zwei Hofplatzmessungen. Dank detaillierten Betriebs- und Applikationsbegehungen sowie Messungen an den verschiedenen Eintragspfaden sind die Eintragswege von PSM aus der Landwirtschaft in Gewässer nun bekannt. Nebst dem Wasch- und Befüllplatz auf dem Hof stellen Sedimente in Sammelschächten, Abschwemmung, Drainagen sowie offene oder defekte Deckel von Kontrollschächten ein Risiko dar, dass Pflanzenschutzwirkstoffe ungewollt in Gewässer eingetragen werden. Mit einem Anteil von 47 Prozent geht die grösste Belastung von der Abschwemmung aus, gefolgt von Hofplätzen mit 36 Prozent (2019 noch an erster Stelle) und Drainagen mit 17 Prozent, wie Heinz Ehmann erläutert. Er ist Leiter Gewässerqualität und -nutzung beim Thurgauer Amt für Umwelt.

Massnahmen lassen sich schnell ergreifen

Im laufenden Jahr fanden mehr als 230 Massnahmen auf den verschiedenen beteiligten Betrieben statt. Dies, um einerseits den Einsatz von PSM zu verringern und anderseits den Eintrag in Gewässer möglichst ganz zu verhindern. Nebst bewährten Methoden wie der Nützlingsförderung kommen innovative Ansätze wie eine Auffangwanne gegen das Nachtropfen der Spritze oder die Insekten-Verwirrungstechnik durch Pheromone bei Hochstamm-Obstbäumen zum Einsatz. Dank des Fokus in den vergangenen Jahren auf den 2019 als Hauptrisikobereich ermittelten Wasch- und Befüllplatz, konnte das Risiko mittlerweile gezielt verringert werden.

Thurgau startet die Aktion «Jeder Tropfen zählt»

Nun wird der Fokus vermehrt auf die Abschwemmung aus der Parzelle gelegt. Begehungen und Messungen haben laut den Verantwortlichen gezeigt, dass defekte und offene Deckel von Kontrollschächten nahe oder in den Kulturen ein weiterer potenzieller Eintragsweg von PSM in Gewässer darstellen. Deshalb startet der Kanton Thurgau im November die Aktion «Jeder Tropfen zählt – intakte Schachtdeckel in der landwirtschaftlichen Nutzfläche». Sie unterstützt den Ersatz von defekten oder undichten Deckeln von Kontrollschächten in der landwirtschaftlichen Nutzfläche durch komplett geschlossene Deckel mit 100 Franken pro Deckel. Die Finanzierung läuft über den Pflanzenschutzfonds.

Risiko bis 2027 um 50 Prozent reduzieren

Der Kanton Thurgau will das Risiko des ungewollten Eintrags von PSM in Gewässer bis ins Jahr 2027 um 50 Prozent reduzieren. Dazu wurde 2019 das Ressourcenprojekt AquaSan gestartet, an dem sich 55 Betriebe aus dem Einzugsgebiet der Salmsacher Aach und dem Eschelisbach im Raum Güttingen beteiligen. Das Ziel: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort das richtige Pflanzenschutzmittel in der richtigen Menge richtig einsetzen. Das Projekt ist auf sechs Praxisjahre und zwei Jahre zur wissenschaftlichen Auswertung ausgelegt. Wie der Chef des Thurgauer Amtes für Landwirtschaft, Ueli Bleiker, im Schul- und Versuchsbetrieb für Obst- und Beerenanbau in Güttingen vor den Medien erklärt, ist das Projekt AquaSan nach vier Jahren auf Kurs. Der Kanton Thurgau leistet einen Beitrag von 1,7 Millionen Franken an die Gesamtkosten von 7,75 Millionen Franken.