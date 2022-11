Thurgau Gegen die Gendersprache meldet sich politischer Widerstand Kantonsräte von EDU bis Mitte kritisieren den Kanton für die Unterstützung der «Gender- und LGBT-Ideologie». Bemängelt wird die fehlende demokratische Legitimation für den Ersatz des «grammatikalisch korrekten generischen Maskulinums» durch sogenannte gendergerechte Formulierungen

Marcel Wittwer (EDU, Schocherswil) hat mit Kollegen aus SVP, EVP und Mitte eine Einfache Anfrage zu «Gender, Woke und Neutralität» eingereicht. PD

Die Revision des Sozialhilfegesetzes war wieder einmal ein Beispiel. Die substanzielle Änderung betraf nur einen Paragrafen. Dennoch schrieb der Grosse Rat letzten Mittwoch das Gesetz weitgehend um. An 23 Stellen wurden die generischen Maskulina ersetzt.

Das geht seit 1993 so. Damals hatte der Regierungsrat angeordnet, dass amtliche Texte «geschlechtergerecht» zu formulieren seien, wie Staatsschreiber Paul Roth vergangenes Jahr gegenüber dieser Zeitung erklärte.

Zwischenruf gegen die sprachliche Revision

Am Mittwoch wurde Protest dagegen durch einen Zwischenruf hörbar, als sich Turi Schallenberg (SP, Bürglen) explizit für die sprachliche Revision des Sozialhilfegesetzes stark machte. In der selben Sitzung wurde ausserdem eine Einfache Anfrage mit der Überschrift «Gender, Woke und Neutralität» eingereicht.

Die Urheber sind Marcel Wittwer (EDU, Schocherswil), Hermann Lei (SVP, Frauenfeld), Christian Stricker (EVP, Oberaach) und Peter Bühler (Mitte, Ettenhausen). Sie erkundigen sich nach der «demokratisch legitimierten Grundlage» für den Ersatz des «grammatikalisch korrekten generischen Maskulinums» durch sogenannte gendergerechte Formulierungen.

Die vier Kantonsräte stellen die Umformulierungen in Zusammenhang mit der «Gender- und LGBT-Ideologie» und der Woke-Bewegung. Diese sei mit der Vergabe der Buchpreise an Kim de l’Horizon definitiv im kontinentaleuropäischen Raum angekommen.

In unterschiedlichen Bereichen wie Bildung, Kunst, Unterhaltung, Sport und insbesondere via Sprachgestaltung würden «positive Narrative zur Propagierung der Gender- und LGBT-Ideologie aufgebaut». Demokratisch legitimiert sei das teilweise militante Vorgehen nicht. Eine Minorität zwinge der Mehrheit ihre Denk- und Lebensweise auf: «Niemand mag widersprechen, weshalb es auch in Ordnung scheint, dass der Staat und seine Organe Pate stehen.»

Regenbogenfahnen und Gendertoiletten

Die Kantonsräte wollen auch wissen, ob die Pädagogischen Hochschule von dieser Ideologie vereinnahmt worden sei und ob Regenbogenfahnen an öffentlichen Bauten und die Einrichtung von Gendertoiletten mit der Pflicht des Staates zu politischer und religiöser Neutralität in Einklang stehe.