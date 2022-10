Thurgau «Es freut mich, dass damit Arbeitsplätze in Tänikon gesichert werden können»: Kanton verlängert Vertrag mit Agroscope Die Ängste um einen Bedeutungsverlust des Agroscope-Forschungsstandorts Tänikon haben sich etwas gelegt. Agroscope und der Kanton Thurgau haben ihren Zusammenarbeitsvertrag bis zum Jahr 2031 verlängert. Unklar bleibt, wie viele der noch rund 100 Arbeitsplätze längerfristig gesichert sind.

Agroscope konzentriert sich am Standort Tänikon auf die Themen digitale Landwirtschaft, ressourcenschonende Produktion sowie gasförmige Emissionen der Tierhaltung. Bild: Andrea Stalder

«Wir bleiben langfristig in Tänikon präsent.» Mit diesen Worten liess sich Eva Reinhard, die Leiterin von Agroscope, kürzlich in einer Medienmitteilung des Kantons Thurgau zitieren. Der Grund war die Verlängerung des Zusammenarbeitsvertrags aus dem Jahr 2016 bis zum Jahr 2031. «Der langfristige Vertrag sorgt für Kontinuität in Zeiten von viel Bewegung.»

«Viel Bewegung und Flexibilität gefragt»

Trotzdem gibt es Aber. Agroscope arbeitet an einem Zukunftsprojekt, das mehrere bisherige Forschungsstandorte an einem Ort konzentrieren will. Ein Mittelpunkt liegt neu in Posieux in der französischsprachigen Westschweiz. Eva Reinhard wird in der genannten Medienmitteilung denn auch mit den Worten zitiert:

«Es kommt wegen des Zukunftsprojekts zu einigen Veränderungen bei uns. Zudem muss sich die Forschung laufend den neuen Herausforderungen der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft stellen.»

Da sei viel Bewegung und Flexibilität gefragt – aber Agroscope bleibe in der Region verankert.

«Durch diese Zusammenarbeit entstehen wesentliche Synergien und damit eine Win-win-Situation für beide Partner. Wir erreichen gemeinsam viel mehr als jeder für sich», liess sich Regierungsrat Walter Schönholzer über die fortlaufende Kooperation mit Agroscope in der Medienmitteilung zitieren. Zudem werde der Wissenstransfer von der Forschung in die Bildung, Beratung und Praxis gestärkt.

Agroscope in Kürze Agroscope ist das Kompetenzzentrum der Schweiz für landwirtschaftliche Forschung, das dem Bundesamt für Landwirtschaft angegliedert und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung untergeordnet ist. Seit dem 1. Januar 2017 besteht Agroscope aus drei Kompetenzbereichen für Forschungstechnologie und Wissensaustausch sowie sieben strategischen Forschungsbereichen und der Einheit Ressourcen. Für Verbindungen zur Praxis (Landwirte, Unternehmen, Beratung) sind schwerpunktmässig die Kompetenzbereiche, für Verbindungen zur Forschung (Hochschulen, Forschungsinstitute, wissenschaftliche Community) die Forschungsbereiche verantwortlich. Mit den Standorten in Avenches, Changins, Liebefeld, Posieux, Tänikon, Wädenswil und Zürich Reckenholz verfügt Agroscope über eine dezentrale Infrastruktur, die nach eigenen Angaben «auch die Berücksichtigung von regionalen Unterschieden im Agrarumweltsystem erlaubt». Der Forschungsstandort Tänikon nahm seine Arbeit am 1. April 1969 auf. (hs)

Umgang mit langjährigen Mitarbeitern irritiert

Unklar bleibt, welche Auswirkungen die Veränderungen in personeller Hinsicht auf den Forschungsstandort Tänikon haben. Im Sommer dieses Jahres sorgten Befürchtungen um einen Stellenabbau für Unruhe. Dass diese nicht unbegründet waren, bestätigte sich rasch.

Der in Eschlikon wohnhafte GP-Nationalrat Kurt Egger war im Sommer bei Agroscope in Tänikon und hat mit zwei Mitarbeitenden gesprochen. «Sie haben mir tatsächlich erzählt, dass sie ab Januar 2023 in Zürich Reckenholz arbeiten oder sich eine neue Arbeitsstelle suchen müssen.»

Auch der in Ettenhausen bei Aadorf wohnhafte Mitte-Kantonsrat Peter Bühler hatte von Stellenverschiebungen erfahren. Dabei soll auch ein langjähriger Mitarbeiter vor die Wahl gestellt worden sein, entweder den neuen Arbeitsort in Zürich Reckenholz zu akzeptieren oder die Kündigung hinzunehmen.

Politischer Vorstoss im Grossen Rat

Kantonsrat Bühler Peter, Mitte, Ettenhausen. Links im Hintergrund der für die Landwirtschaft im Thurgau zuständige Regierungsrat Walter Schönholzer. Bild: Ralph Ribi

Um der Sache auf den Grund zu gehen, reichte Peter Bühler am 14. September im Grossen Rat die Einfache Anfrage «Agroscope (Bund) und Arenenberg (Thurgau) – eine harmonische Beziehung auf Augenhöhe?» ein. Darin fragt er den Regierungsrat unter anderem, ob dieser über Abbau- oder Umbaupläne vom Bund/Agroscope in Tänikon informiert sei, ob die Thurgauer Regierung bereit sei, «weiterhin mit aller Kraft für den Standort Tänikon und auch Güttingen einzustehen» und ob sie mit der Situation/Zusammenarbeit zufrieden sei. Die Antwort des Regierungsrats steht noch aus. Bis diese vorliegt, will die Regierung in diesem Zusammenhang keine Auskünfte machen.

Kantonsrat Peter Bühler ist erfreut über die Verlängerung des Zusammenarbeitsvertrags. «Es freut mich insbesondere, dass damit Arbeitsplätze in Tänikon gesichert werden können, was uns Hinterthurgauern natürlich wichtig ist.» Dass man gleichzeitig den Standort Güttingen von Agroscope stärken wolle, sei für den Thurgau umso erfreulicher. Peter Bühler betont aber:

«Ich hoffe einfach, dass man die Mitarbeiter, die für die Infrastrukturen in Tänikon zuständig sind, nicht vergisst oder einfach nach Zürich ‹zügelt›.»

Wenn Forschende einen guten Job machen sollen, müssten sie an Ort von Infrastrukturprofis unterstützt werden. «Ob das externe oder outgesourcte Stellen sicherstellen können, bezweifle ich. Aber die Stärkung und die vertiefte weitergehende Zusammenarbeit des Standortes Tänikon von Bund und Kanton Thurgau ist über alles gesehen eine gute Entwicklung und eine schöne Nachricht.»

Der von Peter Bühler erwähnte Agroscope-Mitarbeiter hat mittlerweile in der Region eine andere Anstellung gefunden und bei Agroscope gekündigt.

Fokus auf drei Forschungsschwerpunkte gelegt

Agroscope forscht seit 53 Jahren am Standort Tänikon. Seither ist auf dem Areal des ehemaligen Frauenklosters ein wichtiger Standort der landwirtschaftlichen Forschung in der Schweiz entstanden. Der Kanton Thurgau pachtet vom Bund den landwirtschaftlichen Versuchsbetrieb in Tänikon mit einer Gesamtfläche von rund 81 Hektaren.

Er wird vom Betrieb Arenenberg bewirtschaftet, der zum Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau gehört. Agroscope auf der anderen Seite kann die landwirtschaftliche Fläche und die Tierhaltungen des Versuchsbetriebs für ihre Forschung nutzen.

Die Forschenden von Agroscope wollen ihre Schwerpunkte in Tänikon langfristig auf die Themen digitale Landwirtschaft, ressourcenschonende Produktion sowie gasförmige Emissionen der Tierhaltung legen. Für Letzteres betreibt das Forschungsinstitut in Tänikon den in der Schweiz einmaligen Emissionsversuchsstall, in dem untersucht wird, wie die umweltschädlichen Emissionen von Tieren gesenkt werden können – zum Beispiel mit baulichen Massnahmen oder angepasster Fütterung.

Ein weiterer Eckpfeiler der Präsenz von Agroscope in der Region ist die Versuchsstation Smarte Technologien mit den Kantonen Thurgau und Schaffhausen. Dort erweitert Agroscope zusammen mit den kantonalen Beratungsdiensten in einem Co-Creation-Ansatz bisherige Forschungserkenntnisse in Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben.

Nebst dem Versuchsbetrieb in Tänikon und der Versuchsstation Smarte Technologien sehen die Partner weiteres Potenzial, ihre Zusammenarbeit auszubauen – beispielsweise auf dem Versuchsbetrieb für Beeren- und Obstbau in Güttingen.