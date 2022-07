Thurgau Ein Bauer aus Sommeri suchte eine bodenschonende Anbauweise – diese bewährt sich jetzt in der Sommerhitze Noah Ammann stiess durch die Lektüre der Fachliteratur und im Austausch mit andern Bauern auf die Mulchpflanzung. Eine Spezialmaschine, die er bei Bedarf mietet, schneidet den Mulch auf und pflanzt gezielt Setzlinge ein. Unter der Mulchschicht bleibt der Boden schön feucht, sodass Bewässern überflüssig ist.

Noah Ammann nützt Mulch, damit Kohlräbli und anderes Kohlgemüse genügend Feuchtigkeit finden. Trudi Krieg

Als Noah Ammann begann, seinen Pflanzenbau auf Mulchpflanzung umzustellen, dachte er nicht in erster Linie an trockene Sommer und Klimaerwärmung. Ihm ging es um eine bodenschonende Anbauweise mit dem Ziel, in einem gesunden Boden gesunde Pflanzen heranzuziehen.

Vor zwei Jahren übernahm Noah Ammann mit seiner Frau Ruth den Betrieb von seinen Eltern in Sommeri und stellte diesen ganz auf Pflanzenbau mit Direktvermarktung um. Seine Versuche mit der konservierenden Anbauweise bewährten sich während der Trockenperiode im Juli ganz besonders und könnten zukunftsweisend sein.

Ammann will sich keinem Label verpflichten

Der gelernte Landwirt und Gemüsegärtner will sich keinem Label verpflichten, um sich eine gewisse Freiheit zu bewahren. Durch Fachliteratur und im Austausch mit andern Bauern, vor allem aus Deutschland, stiess er auf die Mulchpflanzung, die ihn besonders interessierte. Bei uns ist diese Anbauweise noch wenig verbreitet.

Dabei wird der Boden nur minimal bearbeitet. Egge und Pflug sind verpönt:

«Diese bringen die ganzen Schichten im Boden durcheinander.»

Man müsse sich das so vorstellen, wie in einem Haus. Im oberen Stock sind andere Bewohner als in der Mitte und unten, und alle haben ihre Aufgaben im Abbau von Wurzeln und anderem organischem Material: Asseln, Spinnentiere, Mikroorganismen, Pilze und Algen und nicht zu vergessen die Würmer, welche sich durch alle Schichten durcharbeiten und Pflanzenmaterial zu Humus umwandeln.

Wenn der Pflug die Erde umgräbt, müssen sich die ganzen Schichten wieder neu finden und umorganisieren. Bei der Mulchpflanzung wird der Boden nicht bearbeitet, sondern mit einer Mulchschicht bedeckt.

Der Mulch wird gewonnen, indem eine Gründüngung abgemäht und auf der Fläche aufgebracht wird, auf der die Pflanzen gesetzt werden sollen. Diese auf einer andern Fläche herangezogene Gründüngung ist eine Mischung aus Pflanzen mit einem hohen Faseranteil, Halmen, Blüten und Blattmasse.

Setzlinge werden direkt in den Mulch gepflanzt

Ammann pflanzt die Setzlinge direkt in diese Mulchschicht. Eine Spezialmaschine, die er bei Bedarf mietet, schneidet den Mulch auf und pflanzt gezielt Setzlinge ein. Unter der Mulchschicht bleibt der Boden schön feucht, sodass Bewässern überflüssig ist.

Starkregen schwemmt die Erde nicht weg, die Sonne trocknet sie unter dem Mulch nicht aus. Da der Mulch nach und nach verrottet, wird die Humusschicht erneuert. Die Würmer werden durch diese Anbaumethode nicht gestört oder gar zerhackt.

Nach eigener Beobachtung von Noah Ammann sind Mulchpflanzungen auch weniger anfällig auf Schädlinge. Erfolgreich probierte er auch eine Direktsaat mit Sonnenblumen in eine noch stehende Grünpflanzung. Diese verwelkte allmählich, während die Sonnenblumen in die Höhe wuchsen.