Thurgau Die Thurgauer Regierung hebt den Deckel des kantonalen Energiefonds Die Obergrenze von 22 Millionen Franken für den kantonalen Energiefonds soll fallen. Das schlägt die Kantonsregierung vor und geht damit weiter, als ein parlamentarischer Vorstoss verlangt.

Das Parlament überflügelt: Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer im Gespräch mit Justizdirektorin Cornelia Komposch. Donato Caspari

Für einmal machte die Thurgauer Regierung den Job des Parlaments. In ihrer Stellungnahme zur parlamentarischen Initiative, die eine Flexibilisierung des Energiefonds nach oben verlangte, machte sie den Vorschlag, die Obergrenze von 22 Millionen Franken für die Äufnung des Fonds gleich ganz abzuschaffen. Und eroberte damit die Parlamentarierherzen im Sturm.

Inklusive jene der Initianten. «Ich danke der Regierung für ihre Stellungnahme und den wesentlich besseren Gegenvorschlag», verneigte sich Erstunterzeichner Toni Kappeler (GP, Münchwilen) vor der Exekutive.

Schönholzer: Aktualität könnte höher nicht sein

Das Anliegen hatte in der Folge bei den Fraktionen mit Ausnahme der ablehnenden SVP leichtes Spiel. Immer wieder wurde auf die Aspekte der Versorgungssicherheit angesichts der aktuellen Lage in Europa und den Klimawandel verwiesen. «Das Anliegen könnte kaum eine höhere Aktualität haben als jetzt», sagte Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer. Mit den Geldern aus dem Energiefonds werden Projekte unterstützt, um die Abhängigkeit von fossilen Energien zu verringern. Die Anzahl Gesuche sei explodiert, so Schönholzer. Allein in den letzten sechs Monaten zählte man 1961 Gesuche − 42 Prozent mehr als noch 2020. «Wir stehen beim Deckel von 22 Millionen an.»

SVP: 22 Millionen wurden nie ausgeschöpft

Vico Zahnd (Weingarten) rechtfertigte das Nein der SVP mit dem Umstand, dass das Problem nicht in einer zu tiefen Äufnung des Fonds, sondern in zu wenigen bewilligungsfähigen Projekten liege. «Die Aufhebung der Obergrenze macht keinen Sinn.»

73 Parlamentsmitglieder votierten für die vorläufige Unterstützung der Parlamentarischen Initiative, 33 dagegen.