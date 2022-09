Thurgau Da niedergebrannt, dort veraltet: Domäne Kalchrain benötigt einen neuen Stall und die Kanti Frauenfeld eine Sanierung Der Thurgauer Regierungsrat möchte 6,6 Millionen Franken in die Sanierung des Frauenfelder Kantonsschulbaus von 1993 und 3,35 Millionen Franken in den Ersatz des 2021 niedergebrannten Schweinestalls in der Domäne Kalchrain investieren. Laut Baudirektor Dominik Diezi handelt es sich bei beiden Bauvorhaben um gebundene Ausgaben, weshalb der Grosse Rat abschliessend entscheiden kann.

Baudirektor Dominik Diezi (links) und Kantonsbaumeister Erol Doguoglu erläutern am Modell die Realisierung des neuen Offenfrontstalls mit Nebengebäude in der Domäne Kalchrain.

Bauen kostet immer zweimal viel Geld. Zuerst beim Neubau, 25 bis 30 Jahre später bei der ersten Sanierung. Dies trifft auch auf das Schulgebäude 2 der Kantonsschule Frauenfeld zu. Der sogenannte Neubau aus dem Jahr 1993, der den Altbau (Schulgebäude 1) aus dem Jahr 1911 ergänzt, weist eine Vielzahl an Mängeln auf. Diese Erneuerungsmassnahmen haben indes nichts mit dem geplanten Erweiterungsbau zu tun, über den am 27. November an der Urne abgestimmt wird (siehe Kasten).

Erweiterung der Kanti Frauenfeld Die Kantonsschule Frauenfeld verfügt über 60,5 Klassenzimmer. Acht Klassenzimmer in den Provisorien beim Schulgebäude 1 genügen den Anforderungen an neue Unterrichtsformen und den Energieverbrauch nicht mehr; zudem müssen diese Baracken zurückgebaut werden. Das Erweiterungsprojekt umfasst die Erstellung von 14 zusätzlichen Klassenzimmern, wovon sechs bei Bedarf zu drei grossen, multifunktionalen Räumen zusammengefasst werden können. Vier Gruppenzimmer und die üblichen, notwendigen Nebenräume für den Schulbetrieb vervollständigen das Raumprogramm. Das Team unter der Federführung der Frauenfelder Lauener Baer Architekten, dem Romanshorner Holzbauunternehmen Josef Kolb AG und dem Rorschacher Landschaftsarchitekten Martin Klauser hat den durchgeführten Wettbewerb gewonnen. Das Projekt besticht in den Augen der Regierung durch gute Einpassung, kompakte Bauweise, klare Tragstruktur in Holzbauweise und übersichtliche Grundrisse. Es wird mit Kosten von 16,3 Millionen Franken gerechnet. Am 27. November findet dazu eine Volksabstimmung statt. Der Baubeginn wäre im Herbst 2024 möglich, der Bezug im Sommer 2026. (hs)

Grundsubstanz in gutem Zustand

«Frauenfeld ist die grösste aller Thurgauer Kantonsschulen und deshalb ein bildungspolitischer Leuchtturm», sagte Baudirektor Dominik Diezi am Freitag bei der Projektpräsentation vor den Medien. Und er betonte: «Man muss das im grossen Zusammenhang sehen.» Das Schulgebäude 2 soll in Zukunft mit dem geplanten Erweiterungsbau, über den am 27. November abgestimmt wird, eine Nutzungseinheit bilden. Deshalb sei die ohnehin notwendige Überprüfung des baulichen Zustands und der Betriebsfähigkeit des bestehenden Schulgebäudes 2 ausgelöst worden.

«Die Abklärungen haben ergeben, dass sich das Gebäude mehrheitlich in einem guten Zustand befindet», sagte der Baudirektor. Hingegen entspreche der Brandschutz nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Auch in Bezug auf die Gebäudehülle bestehe teils dringlicher Sanierungsbedarf. Zu schaffen machten auch die zunehmenden Wassereinbrüche im Bereich der Innenhöfe bei der Aula. Aus energetischen Gründen empfehle sich der Ersatz der Aula-Oblichter und der Fenster der angrenzenden Lehrräume.

Alle baulichen Massnahmen aufeinander abgestimmt

Laut Kantonsbaumeister Erol Doguoglu entsprechen verschiedene haustechnische Installationen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben oder seien am Ende ihrer Lebenszeit. Eine Vielzahl an Elementen sei deshalb zu ertüchtigen oder ganz zu ersetzen, darunter die elektrischen Installationen in den Fluchtwegen, die energetisch ineffiziente Beleuchtung, Türen, Abschlüsse und Deckenverkleidungen. Auch die Schliessanlage sei am Ende der Lebenszeit angelangt, weil Ersatzteile fehlten.

«Sämtliche Erneuerungsmassnahmen dienen ausschliesslich der Instandhaltung der bestehenden Baute», sagte Dominik Diezi. Deshalb betrachte der Regierungsrat das Projekt als gebundene Ausgabe und beantragt im Rahmen des Budgets 2023 beim Grossen Rat einen Objektkredit über 6,6 Millionen Franken.

Die Arbeiten am Schulgebäude 2 sollen unter laufendem Schulbetrieb im Zeitraum von Frühling 2023 bis Ende 2025 und deshalb gestaffelt erfolgen. Daher sollen, wo immer möglich, die Zeiten von Schulferien intensiv genutzt werden, wie Kantonsbaumeister Erol Doguoglu sagte. Die Realisierung des Erweiterungsbaus könnte von Herbst 2024 bis Sommer 2026 erfolgen. Anschliessend steht eine Sanierung des Schulgebäudes 1 mit Rückbau der bestehenden Baracken zur Diskussion.

Das Herzstück des Zuchtstalls brannte

Auch im Massnahmenzentrum Kalchrain möchte der Regierungsrat investieren. Die Institution führt zu Ausbildungszwecken den landwirtschaftlichen Betrieb Berghof. In den landwirtschaftlichen Gebäuden wurden bis 2020 Zucht und Mastschweine gehalten. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene gewinnen hier in einem Phasenkonzept schrittweise Selbstständigkeit und Verantwortung. Ende Februar 2020 wurde der Zuchtstall Berghof durch einen Brand etwa zur Hälfte zerstört.

Damit für die Zukunft ein breites Nutzungsspektrum zur Verfügung steht, soll anstelle des bisherigen Zuchtstalls ein Aussenklimastall erstellt werden. Der neue Offenfrontstall soll Platz für 30 Pferde, 54 Rinder und 100 Mastschweine bieten. In einem separaten, beheizten Nebengebäude werden Büro, Garderobe, WC, Pausen- und Sitzungsraum. Laut Kantonsbaumeister Erol Doguoglu wird einen reinen Zweckbau geben, der aus Thurgauer Holz errichtet wird.

Für den Neubau des Aussenklimastalls (2'793'000 Franken) und das Nebengebäude (557'000 Franken) beantragt der Regierungsrat nun beim Grossen Rat einen Objektbruttokredit über 3,35 Millionen Franken. Gegen 1 Million Franken werden voraussichtlich wird zurückfliessen, geschätzte 635'000 Franken von der Gebäudeversicherung und 355'000 Franken vom Bundesamt für Justiz.