Thurgau Berufsmesse in Weinfelden erwartet bis zu 9000 Besucherinnen und Besucher Die 12. Berufsmesse Thurgau in Weinfelden startet mit ihrer ersten Nach-Corona-Ausgabe – und kann sich schon in den ersten Stunden über einen grossen Besucheraufmarsch freuen.

An der Berufsmesse vom 22. bis 24. September in Weinfelden werden gegen 9000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Reto Martin

«Wenn wir Glück haben, dann kratzen wir am Ende der Messe an der 9000-Besucher-Marke», freute sich Marc Widler, Geschäftsführer der Berufsmesse Thurgau, schon am Donnerstagvormittag auf dem Messeareal der 12. Berufsmesse in Weinfelden. Sein Optimismus ist nach zwei Jahren Corona und den damit verbundenen Einschränkungen in Sachen Anmeldungen und Eintritte verständlich und nachvollziehbar.

8000 Besucher vor den Pandemiejahren

Schon am frühen Donnerstagvormittag zogen die Schülerinnen und Schüler scharenweise über das Messegelände beim Berufsbildungszentrum Weinfelden. Zum Vergleich: Vor den Pandemiejahren hatte sich das Publikumsaufkommen an der Berufsmesse Thurgau bei 8000 Personen eingependelt. Die Aufhebung sämtlicher Coronamassnahmen sowie die aktuelle Situation auf dem Lehrstellenmarkt bewogen auch in diesem Jahr viele Berufs- und Branchenverbände, aber auch grössere Lehrbetriebe dazu, in die Rekrutierung des zukünftigen Berufsnachwuchses zu investieren – und an der Berufsmesse Thurgau teilzunehmen.

An der Berufsmesse Thurgau 2022 sind 77 Aussteller vertreten. Reto Martin

Mehr Aussteller als im vergangenen Jahr

Ja, die Nachfrage nach Ausstellungsfläche überstieg in diesem Jahr die maximal nutzbare Fläche, «sodass wir im Juni jenen, die zu spät Interesse zeigten, leider absagen mussten», erklärte der Leiter Ausstellung, Gregor Wegmüller, am Donnerstagvormittag. Bei den Ausstellern konnten die Messemacher zulegen: um fünf von 72 auf 77 in diesem Jahr. «Wir freuen uns sehr darüber, dass in diesem Jahr unter anderem auch die Apotheker und die Floristen erstmals bei uns mitmachen und die Messe bereichern», erklärte Gregor Wegmüller.

«Lehrstellensuche für den eigenen Nachwuchs»

Veranstalter der Berufsmesse ist der Thurgauer Gewerbeverband. Mit diesem Engagement unterstreicht der grösste Wirtschaftsverband im Kanton die Wichtigkeit dieser Messe im Berufswahlprozess der Sekundarschülerinnen und -schüler. Er leiste damit ebenfalls einen wichtigen Beitrag, um dem aktuellen Fachkräftemangel entgegenzuwirken, so die Messeverantwortlichen.

Die Berufsbilder sind vielfältig – ebenso die Rekrutierung der Lernenden. Reto Martin

Einen besonderen Fixpunkt bildet – nachdem er wegen der Pandemie zwei Jahre lang auf Sparflamme gehalten wurde – auch wieder das ausgebaute Forum, bei dem in diesem Jahr nicht nur den Jugendlichen, sondern auch den Eltern nach dem offiziellen Messeschluss abends viele wertvolle Inputs in Sachen «Lehrstellensuche für den eigenen Nachwuchs» vermittelt werden.