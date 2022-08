Thurgau Bei Annahme der Initiative gegen Massentierhaltung müsste ein Homburger Bauer die Eierproduktion aufgeben Migros-Freiland genügt nicht mehr. Bei Annahme der Tierhaltungs-Vorlage am 25. September gelten die Bio-Suisse-Richtlinien für alle Betriebe. Bei Legehennen würde pro Stall eine Obergrenze von 2000 Tieren gelten. Der Müllheimer Tierarzt Felix Goldinger sieht darin keinen Vorteil für das Tierwohl.

Das Thurgauer Gegenkomitee zur Massentierhaltungsinitiative posiert anlässlich des Starts seiner Kampagne auf einem Hühnerhof. Reto Martin

Hansjörg und Denise Goldinger setzen auf Eier. In Eugerswil bei Homburg auf 650 Meter über Meer haben sie 2018 für 9000 Legehennen einen neuen Stall gebaut. Mit den Eiern beliefern sie die Migros, welche diese als Freilandeier verkauft. Daneben betreiben Goldingers Ackerbau, Mutterkuhhaltung und bewirtschaften 150 Hochstamm-Obstbäume.

Wenn die eidgenössische Initiative gegen Massentierhaltung am 25. September angenommen wird, werden sie die Legehennenhaltung wahrscheinlich aufgeben, wie Hansjörg Goldinger am Montag an einer Medienorientierung zum Kampagnenstart der Initiativgegner sagte.

Die Hühner kuscheln sich auf der Stange zusammen

Denn die von den Gegnern als «Tierhaltungsinitiative» bezeichnet Vorlage verlangt die Bio-Suisse-Richtlinien 2018 als Standard. Sie verlangen 2000 Hühner pro Stall als Obergrenze.

Goldingers Stall wäre überdimensioniert. Er ist 48 Meter lang, 24 Meter breit, 5 Meter hoch und dafür konzipiert, dass sich 9000 Tiere gegenseitig warm geben. Der Landwirt erklärt:

«Ich kann nicht einfach 2000 Hühner darin halten. Sie würden im Winter frieren.»

Hansjörg Goldinger. Reto Martin

Schon jetzt rückten sie zum Schlafen so eng zusammen, dass die Stangen zu einem Viertel leer blieben. Goldinger müsste den Stall stark umbauen und einen zweiten Stall bauen, um 4000 Hühner halten zu dürfen, was die zulässige Obergrenze pro Betrieb wäre.

Das hält er kaum für möglich. Nur schon die Baubewilligung für einen zweiten Stall zu erhalten, sei schwierig. Stattdessen würden Goldinger und seine Frau einem Zusatzerwerb nachgehen.

Die Hühner seiner Kollegen, die gemäss Bio-Suisse-Vorgaben produzieren, seien nicht glücklicher als die seinigen. Nehme man die Sterblichkeit als Massstab, gehe es seinen Hühnern eher besser, da er ihnen Vitamine und Milchsäure geben dürfe. Goldinger findet, der Markt solle das Angebot steuern. Jeder Schweizer Einwohner habe schon jetzt die Wahl, welche Eier er kaufen wolle.

Aaron Milz, der die Thurgauer Nein-Kampagne leitet, bekräftigte:

«Die Initianten realisieren nicht, dass in der Schweiz keine systematische Verletzung des Tierwohls existiert.»

Den Schweizer Nutztieren gehe es gut, betonte auch der Müllheimer Tierarzt Felix Goldinger – nicht verwandt mit dem Hofinhaber. Die Begrenzung der Geflügelhaltung auf 2000 Tiere habe «weder einen positiven Einfluss auf das Tierwohl noch auf die Tiergesundheit, würde aber vielen Familien die wirtschaftliche Grundlage entziehen».

Auch der Gesundheit der Schweine wäre es nicht zuträglich, wenn sie statt ab einem Alter von 70 Tagen bereits ab 24 Tagen Zugang zu Auslauf haben, wie die Bio-Suisse-Richtlinien 2018 verlangen. Das Tierschutzgesetz verlangt laut dem Tierarzt bereits, die Würde und das Wohlergehen der Tiere zu schützen. Bei den Hausschweinen sei die Schweiz frei von den Krankheiten EP und PRRS – im Gegensatz zu allen umliegenden Ländern und Nordamerika.

Politiker fürchten Zunahme des Einkaufstourimus’

Der Kreuzlinger Mitte-Nationalrat Christian Lohr hält die «normale Schweizer Produktion als so tierfreundlich, dass ich sie ohne schlechtes Gewissen kaufe». Der Bio-Anteil beim Poulet mache weniger als 3 Prozent aus. Den Konsumenten sei Bio offenbar nicht so wichtig oder sie könnten es sich nicht leisten:

«Und nun soll es nur noch Bio geben? Nur noch für die Bessergestellten?»

Als Thurgauer steche ihm ausserdem ins Herz, dass der erhöhte Fleischpreis «die Flucht in den Einkaufstourismus» wieder stärke.

Gegen den Einkaufstourismus wehrt sich ebenfalls alt FDP-Nationalrat und Gewerbeverbandspräsident Hansjörg Brunner. Bei Annahme der Initiative würden in der Landwirtschaft und den nachgelagerten Sektoren Tausende von Arbeits- und Ausbildungsplätzen vernichtet.

Laut der Präsidentin des Verbands Thurgauer Landwirtschaft, Maja Grunder, wäre die Annahme der Initiative für alle Bauernbetriebe mehr oder weniger einschneidend. Viele Tierhalter müssten die Produktion aufgeben. Der Markt für Labelfleisch sei jetzt schon zu klein, so dass vieles Fleisch im konventionellen Kanal lande.

Die 25-jährige Übergangsfrist sei «reiner Bschiss»; die Initiative werde vom ersten Tag nach der Abstimmung an wirksam sein. Niemand werde mehr investieren.

Für den Weinfelder SVP-Nationalrat Manuel Strupler sind dieselben «Grün-Linken-Ideologen» am Werk, die mit ihrer Verbotspolitik schon die Energieversorgung gefährdet hätten. Nun wollten sie «auch unsere Selbstversorgung willentlich an die Wand fahren». Diese Ideologen möchten «das Fleisch auf unsern Tellern verbieten».