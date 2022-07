Thurgau Bauern setzen vermehrt auf Getreide und Bioanbau 2021 sind im Kanton Thurgau 290 Hektaren zusätzlich mit Weizen bepflanzt worden. Zugenommen hat auch die Zahl der Biobetriebe und die biologisch bewirtschaftete Landwirtschaftsfläche.

Ein Weizenfeld auf der nordöstlichen Seite des Ottenbergs. Reto Martin

In den letzten beiden Jahren haben die Thurgauer Landwirte wieder vermehrt Getreide angebaut. Vor allem Weizen – die wichtigste Getreidesorte im Kanton – wurde stärker angebaut, wie aus einer am Dienstag publizierten Mitteilung der Dienststelle für Statistik hervorgeht. Die Anbaufläche von Weizen nahm 2021 um 290 Hektaren zu (+6 Prozent). 2020 waren es 104 Hektaren mehr gewesen (+2 Prozent).

Die landwirtschaftliche Nutzfläche im Kanton Thurgau hat sich in den letzten Jahren kaum mehr verändert. Das war auch 2021 so. Bei der Nutzung der insgesamt 49'487 Hektaren Land gab es jedoch leichte Verschiebungen: Grünflächen wie Wiesen und Weiden büssten an Fläche ein, ebenso Dauerkulturen wie beispielsweise Äpfel. Die offene Ackerfläche dehnte sich dagegen weiter aus, insbesondere Getreidefelder nahmen zu.

Trotz der Zunahme in den letzten beiden Jahren haben die Getreidefelder heute einen deutlich kleineren Anteil an der offenen Ackerfläche als vor rund 20 Jahren. Damals hatten sie 58 Prozent der offenen Ackerfläche ausgemacht, heute noch knapp die Hälfte.

Weitere Bauernbetriebe stellen auf Bio um

Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe ging auch 2021 weiter zurück – wenn auch nur leicht. Anfang 2021 gab es im Thurgau 2483 Landwirtschaftsbetriebe und Tierhaltungen, acht weniger als im Vorjahr.

Die Zahl der Biobetriebe steigt dagegen weiter. Zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 1. Januar 2021 stellten 14 Betriebe auf Bioproduktion um. Damit produzierten Anfang 2021 382 Betriebe nach den Richtlinien des biologischen Landbaus.

Mit der Zahl der Biobetriebe nimmt auch die biologisch bewirtschaftete Fläche im Kanton Thurgau zu. 2021 ist diese erneut kräftig gewachsen (+521 Hektaren). In den letzten rund 20 Jahren hat sich die Biofläche verdreifacht. Insgesamt wurden im Jahr 2021 im Thurgau 8519 Hektaren oder 17 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche nach den Richtlinien des biologischen Landbaus bewirtschaftet.

Im Thurgau gab es 2021 insgesamt 1993 direktzahlungsberechtigte Betriebe. Das sind 31 Betriebe weniger als im Vorjahr. Die Direktzahlungen haben sich kaum verändert; sie betrugen 112,2 Millionen Franken.