Strassenplanung Das Ende eines Wendemanövers: Als der Thurgau die T13 links liegen liess «Wir haben heute die T13 beerdigt», rief der damalige Kantonsrat Armin Eugster am 3. März 2005 in den Grossratssaal. Seither will der Thurgau eine Schnellstrasse nicht mehr am Bodenseeufer entlang, sondern durchs Thurtal bauen. Doch für viele geht der Geist der T13 weiter um – in neuem Gewand.

Die Abstimmung über den Netzbeschluss im Jahr 2005 mobilisierte Gegner und Befürworter wie selten. Susann Basler (25.10 2005

Was beerdigt werden kann, muss irgendwann geboren werden. Die Geburtsstunde der T13 schlug im Jahr 1961. Damals wurde die Strecke Schaffhausen-Rorschach als T13 ins schweizerische Hauptstrassennetz aufgenommen. Eine Autobahn am südlichen Bodenseeufer sollte von Schaffhausen aus über den Thurgauer Seerücken bis ins Rheintal führen.

Wie das bei Strassenprojekten meistens der Fall ist, ging es anschliessend nur langsam vorwärts. Von 1965 bis 1971 prüfte der Bund die Aufnahme der Seestrasse T13 ins Nationalstrassennetz. Das Kantonsparlament machte Nägel mit Köpfen und legte die allgemeine Linienführung der neu zu errichtenden Seestrasse T13 Kreuzlingen-Romanshorn-Arbon und der Thurtalstrasse T14 fest.

Weiter Fahrt aufgenommen

1981 nahm die T13 weiter Fahrt auf. Im Plan des übergeordneten thurgauischen Strassennetzes von 1981 ist nur noch die T13 mit Anschluss an die A1 enthalten (Grafik). Die T14 als zweite schnelle West-Ost-Verbindung wurde auf die Teilstücke von der A7 bis und mit Umfahrung Weinfelden und ab Umfahrung Amriswil bis Anschluss T13 bei Romanshorn reduziert. Die Thurgauer Strassenpolitik setzte für eine Verbesserung der Anbindung des Oberthurgaus weiterhin voll auf die Karte T13.

Das war auch 1996 noch so, als die Linienführung der T13 sowie der Umfahrungen Weinfelden und Amriswil in den kantonalen Richtplan aufgenommen wurden.

Eins zu Null für die Umweltschützer

Wer plant, will irgendwann bauen. Im Fall der T13 fiel der Startschuss 1999 mit dem Baubeschluss für die 1. Etappe T13, auch Südumfahrung Kreuzlingen genannt - so beschlossen im Grossen Rat. Was darauf folgte, hat Auswirkungen bis zum heutigen Tag. Und erklärt zu einem guten Teil die anschliessende Kurvenfahrt in der Thurgauer Strassenpolitik, die schliesslich im Satz Armin Eugsters zum Begräbnis der T13 gipfelte. Denn die Umweltverbände erhoben Einsprache gegen die Südumfahrung Kreuzlingen und zogen erfolgreich bis vors Bundesgericht. Zwar hatte die Stadt Kreuzlingen knapp Ja gesagt zu ihrem Kreditanteil, doch auch hier folgte die juristische Niederlage auf den Fuss, wie das «Komitee zum Schutz des Seerückens» in seiner Chronologie genüsslich rapportiert:

«Das Bundesgericht kassiert faktisch diese Abstimmung, heisst die WWF-Beschwerde gut, worauf der Kanton das Projekt zurückziehen muss.»

Eins zu null für die Umweltschützer - beziehungsweise zurück auf Feld eins. Für die Strassenbaugegner war klar, dass mit dieser ersten Etappe mittels «Salamitaktik» eine seenahe T13 präjudiziert werden sollte.

Eine Wende um 180 Grad

Und nun passierte etwas Erstaunliches. Oder passend zum Thema Strassen: Es kommt zu einem Wendemanöver um 180 Grad. Nach umfangreichen Abklärungen und Studien kam der Kanton zum Schluss, neu auf die T14, also die Thurtalachse, zu setzen, kombiniert mit einer Südumfahrung von Kreuzlingen. Damit war nicht nur für Armin Eugster eine durchgehende T13 gestorben.

Auch vor dem Weinfelder Rathaus, wo der Grosse Rat tagte und Beschluss fasste, wurde demonstriert. Susann Basler (9.3.2005)

Der Rest ist bekannt: Das Paket, «Netzbeschluss» genannt, fällt in der Volksabstimmung 2005 durch - der nächste Scherbenhaufen.

Die OLS als T13 light?

Die T14 am Boden, schlägt jetzt wieder die Stunde der T13? Das ganz grosse Wendemanöver blieb diesmal aus. Als Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) soll die neue Schnellstrasse weiterhin durchs Thurtal erstellt werden. Allerdings flankiert mit der sogenannten Oberlandstrasse (OLS) - einer Hauptstrasse vom Raum Kreuzlingen bis nach Amriswil mit Anschluss an die künftige BTS. Diese Strasse wurde vom damaligen Baudirektor Jakob Stark als «Kompromisslösung» angepriesen, weil bei den Stadt- und Gemeindepräsidenten in der Region Kreuzlingen die T13 als Alternative tatsächlich wieder zum Thema geworden war.

Auch die Umweltschützer sahen die Geister der T13 erneut umgehen. Die Rede war von einer «gekröpften» beziehungsweise «verkürzten» T13. Das Komitee zum Schutz des Seerückens jedenfalls zeigte sich alarmiert:

«Man kreiere eine neue Strasse von Kreuzlingen nach Amriswil, nenne sie schönfärberisch Oberlandstrasse, man frische die T14 kosmetisch auf und nenne sie Thurtalstrasse.»

Der Rest ist auch hier bekannt: Nach hartem und intensivem Abstimmungskampf machte 2012 der Netzbeschluss (BTS/OLS) an der Urne diesmal das Rennen (55 Prozent Ja).

Die Bagger sind noch nicht aufgefahren

Seither sind zehn Jahre vergangen und weder für die BTS noch für die OLS sind die Bagger aufgefahren. Mit der Einreichung des Generellen Projekts BTS 2019 hat jetzt allein der Bund das Sagen. Bis jetzt zumindest will der aber nicht so, wie der Thurgau will. Voraussichtlich im September wird sich zeigen, ob der Bundesrat beabsichtigt, die BTS definitiv ins Leere fahren zu lassen.