Stammheim Zürcher Bauern pumpen Wasser aus demselben Bach, aus dem die Wasserentnahme im Thurgau verboten ist Trotz der starken Trockenheit gestattet der Kanton Zürich vier Stammertaler Bauern weiterhin, ihre Felder mit Wasser aus dem Mülibach zu bewässern. Im angrenzenden Thurgau, wo er Geisslibach heisst, ist das seit den 1990er-Jahren verboten.

Die Region Stammheim ist zwar weitgehend vom Thurgau umgeben. Doch hier gelten die Gesetze des Kantons Zürich. Und eines der wichtigsten Gewässer heisst anders als bei den Thurgauer Nachbarn: Der Mülibach trägt diesen Namen nur auf den ersten 2,9 Kilometern von Waltalingen bis zur Kantonsgrenze. Auf den restlichen 7 Kilometern bis zur Mündung in den Rhein kennt man ihn als Geisslibach.

Da er auch von Grundwasser gespeist wird, ist seine Wassertemperatur derzeit tiefer als jene des Rheins. Im Unterlauf dient er deshalb als Refugium für die von den hohen Rheintemperaturen gefährdeten Äschen.

Der Geisslibach ist weitgehend renaturiert. Schon seit den 1990er-Jahren dürfen die Bauern kein Wasser mehr entnehmen, um Kartoffeln, Spinat und Rüebli zu bewässern. Seither versorgen sie sich über kilometerlange Leitungen aus dem Rhein. Angeschlossen ist das Biogrossunternehmen Rathgeb in Stammheim.

Aqua Viva bekämpft die Wasserentnahme

Im Mülibach ist die Wasserentnahme noch erlaubt, was die Gewässerschutzorganisation Aqua Viva als «stossend» bezeichnet. Der Medienbeauftragte Andri Bryner schreibt:

«Die Gewässerökologie leidet extrem, wenn die Bäche sowieso schon ganz wenig Wasser führen und dann noch Wasser abgepumpt wird.»

Das könne zu einem Kollaps des Systems führen, besonders bei den derzeit hohen Wassertemperaturen.

«Wasser ist auch in der Schweiz eine begrenzte Ressource», sagt Bryner auf Anfrage. Produzenten und Konsumenten müssten sich darauf einstellen:

«Selbst an der Thur kann man nicht beliebig Wasser abpumpen.»

Im Geisslibach ist die Situation Mitte Juli kritisch geworden. Sie hätten festgestellt, dass der Abfluss im Bereich des Minimalwertes Q347 liege, sagt Heinz Ehmann, Leiter der Abteilung Gewässerqualität und -nutzung im Thurgauer Amt für Umwelt.

Darüber sowie über das bevorstehende allgemeine Entnahmeverbot aus Thurgauer Oberflächengewässern hätten sie das Awel, das Zürcher Amt für Abfall, Wasser und Energie und Luft, informiert, mit der Bitte, die Situation auf Zürcher Seite zu prüfen.

Das Awel habe entschieden, die Wasserentnahme unverändert zu lassen. Jedoch habe es die Sperrzeit für die Wasserentnahme von 12 bis 20 Uhr verlängert.

Die Abflussmenge des Geisslibachs liegt laut Ehmann derzeit über dem Minimalwert Q347.

Q347 Mit Q347 ist die Abflussmenge gemeint, die im Durchschnitt an mindestens 347 Tagen im Jahr erreicht oder überschritten wird. Kommt Q347 in Sicht, müssen die Kantone ein Verbot allfälliger Wasserentnahmen prüfen. (wu)

«Ein Entnahmeverbot hätte den Totalausfall von mehreren Hektaren Gemüsekulturen zur Folge», erklärte das Awel gegenüber dem «Landboten» den Entscheid.

Dennoch gilt auch im Mülibach ab 2024 ein Entnahmeverbot. Die Konzession, die dem Bewässerungsverein Stammertal die Wasserentnahme gestattet, ist Ende 2020 ausgelaufen, wurde aber vom Awel um ein Jahr verlängert.

Gegen eine weitere Verlängerung reichte Aqua Viva Einsprache ein. Die Umweltorganisation einigte sich im April 2022 mit dem Bewässerungsverein auf eine zweijährige Verlängerung, wobei Entnahmemenge und -zeit reduziert wurden. Der Aqua-Viva-Vertreter sagt:

«Wir wollten Goodwill zeigen, aber für den Bach eine Schmerzgrenze festlegen. Unabhängig davon, wie trocken es wird.»

Stammertaler akzeptieren Konzessionsende

Markus Reutimann vom Betrieb Hopfentropfen in Unterstammheim benötigt das Mülibachwasser für die Bohnen: «Sie sind jetzt am Blühen. Haben sie kein Wasser, fallen die Blüten ab.» Insgesamt nutzen vier Betriebe in der Grössenordnung von 18 bis 30 Hektaren das Wasser des Mülibachs.

Reutimann akzeptiert, dass damit 2024 Schluss ist. Ein Gesuch um Konzessionsverlängerung sei aussichtslos, angesichts der Renaturierung im Unterlauf:

«Man wird neue Wege suchen.»

Eine Variante sei das Anlegen von Wasserspeichern, was allerdings ein Problem mit dem Landschaftsschutz verursachen könne. Den Anbau von Hopfen wird Reutimann nicht aufgeben: «Der Hopfen hat Wurzeln von drei bis fünf Metern; man braucht ihn nicht zu bewässern.»