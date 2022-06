Wildi Sieche treffen auf Rüeblizupfer – bei brennender Hitze tschutten Schüler am Grümpelturnier

Mangels Anmeldungen traten am diesjährigen Grümpelturnier in Schönholzerswilen lediglich Schülermannschaften gegeneinander an. Trotz der Hitze gaben sie alles und kämpften um Punkte.