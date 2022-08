SALZKORN Frauen*feld und der Genderstern Die Verwaltung der Thurgauer Hauptstadt stellt um auf eine geschlechtsneutrale Sprache. Doch es gibt da ein Problem.

Frauenfeld gendert. Genauer gesagt, seine Stadtverwaltung tut es. Diese hat kürzlich einen Sprachleitfaden in 500-facher Auflage in alle Abteilungen verteilt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden darin aufgefordert, wo immer möglich geschlechtsneutrale Formen zu verwenden. Ist dies nicht möglich, sollten Paarformen verwendet werden. Ein Verweis am Anfang eines Textes, das andere Geschlecht sei mitgemeint, ist nicht mehr zulässig.

Nun wäre das nichts Ausserordentliches, wäre der Name der Stadt nicht ausgerechnet Frauenfeld. Also alles andere als genderneutral. Frauen sind nun mal Menschen weiblichen Geschlechts. Da hilft kein Doppelpunkt und auch kein Genderstern. Weder die Paarform «Frauen- und Männerfeld» noch die neutrale Formulierung «Menschenfeld» vermögen zu überzeugen. Hilft ein Namenswechsel? Vielleicht Rübenfeld – in Anspielung auf die Zuckerfabrik? Alles unbefriedigend. Immerhin ist die Thurgauer Hauptstadt mit ihrem Problem nicht allein. Mannenbach, Bubendorf und Fraubrunnen lassen grüssen.