SALZKORN Diese Meldung hätte einen Geschichtslehrer ins Grübeln bringen können Es kann durchaus interessant sein, nach einer Massenschlägerei die Nationalitäten der Beteiligten zu kennen.

Es war heiss an jenem Sonntag Mitte Juni im Schwimmbad von Amriswil. 2500 Gäste waren da. Gegen 15.30 Uhr kam es zum Eklat, genauer gesagt, «zu verbalen und tätlichen Auseinandersetzungen». Beteiligt waren rund 30 Personen. Auf gut Deutsch: eine Massenschlägerei. Die Beteiligten stammten grösstenteils aus Nordmazedonien und aus der Türkei. «Anstatt die einzelnen Nationalitäten aufzuzählen, könnte man auch einfach schreiben: Die Streithähne waren Frauen und Männer mit Migrationshintergrund», so kommentierte eine Leserin.

Das wäre aber schade gewesen, denn nur in dieser Präzision hätte diese Meldung einen pensionierten Geschichtslehrer ins Grübeln bringen können. «Der Feind meines Feindes ist mein Freund», hatte er stets doziert. Nun grenzen Nordmazedonien und die Türkei beide an Griechenland, und beide haben bekanntlich mit den Griechen, gelinde gesagt, nicht das innigste Verhältnis. Und dennoch verprügeln sie sich gegenseitig in der Badi Amriswil. Während ein Geschichtslehrer nun eine seiner Weisheiten hinterfragen muss, dürften sich Griechen, falls sie die Meldung lasen, ins Fäustchen gelacht haben.