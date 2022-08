Podium der GLP Thurgau «Wir sind nicht mehr krisenvorbereitet»: Eine Politikerin und zwei Experten diskutieren über die Energiefrage Ohne massive Importe fossiler Energien kann die Schweiz ihre Energieversorgung weiterhin nicht gewährleisten. Diese Tatsache, die seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine verstärkt ins Bewusstsein der Bevölkerung drängt, stand im Zentrum des öffentlichen Podiums der GLP Thurgau im Anschluss an die Mitgliederversammlung im Rathaus Frauenfeld.

Eine Kerze, um auch bei Strommangel Licht zu haben, für die Protagonisten des Abends (von links): Armin Menzi, Barbara Schaffner, Stefan Leuthold und Christoph Frei. Bereits abgereist: Michael Frank. Hansjörg Ruh

Wie kommt die Schweiz durch den nächsten Winter? Stefan Leuthold, Präsident der Grünliberalen Partei (GLP) des Kantons Thurgau, durfte zum Podium zur Frage der Energieversorgung drei kompetente Referenten begrüssen: die GLP-Nationalrätin, Physikerin und Gemeindepräsidentin von Otelfingen Barbara Schaffner, den Titularprofessor für Politikwissenschaft an der Universität St.Gallen Christoph Frei und den Direktor des VSE, des Branchenverbands der Schweizer Stromwirtschaft, Michael Frank.

Die beste Welt, die es je gab

In seinem Impulsreferat machte Christoph Frei klar: Heute ist die beste Welt, die es je gab! Zwei Beispiele dazu: Prozentual gab es noch nie so wenige arme Menschen, die durchschnittlichen Zollsätze sanken seit dem Zweiten Weltkrieg von 41 auf unter 5 Prozent. Die Globalisierung, die wir erleben, bedeute vor allem einen Abbau von Handelsschranken. «Wir leben heute in einer Welt – wir sind zwar politisch souverän, aber in den anderen Bereichen nicht», führte er aus.

Noch nie ein Energieproblem

Mit Blick auf die Energie rief Christoph Frei in Erinnerung, dass die Menschheit seit rund 300 Jahren die fossilen Brennstoffe verbrennt, die sich in Millionen Jahren gebildet haben:

«Zu den Grundlagen unseres Lebens gehört heute, dass wir nie ein Energieproblem hatten.»

Das heisse aber auch, es bestehe eine grosse Abhängigkeit von immer mehr Energie. Die fossilen Brennstoffe decken aktuell weltweit rund 85 Prozent des gesamten Energieverbrauchs, vor zehn Jahren waren es sogar noch 91 Prozent.

Weg von den Fossilen braucht Zeit

Die Abkehr von dieser Abhängigkeit lief seit einigen Jahren auf dem richtigen Weg hin zu nachhaltiger Energie, die Anteile an Wind- und Solarenergie bei der Stromerzeugung stiegen. Es war aber auch zu spüren, dass diese Umstellung länger braucht als gehofft, die Klimaziele also nicht so rasch erreicht werden. «Und dann kam der Krieg» und damit die Verschärfung der Energieprobleme, die bekannt sind: Die Staaten Europas rechnen mit Strom- und Gasknappheit im kommenden Winter.

Wenig politische Koordination

Die Auswirkungen dieser Verknappung zeigen sich schon heute. Öl und Gas werden teurer, dadurch steigen die Preise bei den Lebensmitteln, es wird wirtschaftlich härter. Christoph Frei lokalisierte die Ursache all dieser Umstände aber nicht primär im Krieg in der Ukraine, sondern vielmehr in der seit Jahren krankenden politischen Diskussion: Die Welt besteht aus 194 souveränen Staaten, die zwar in verschiedenen Gruppierungen zusammenarbeiten – aber es zeigt sich: Das grosse Problem ist, «dass wir politisch zu wenig Koordination haben», um Fragen beispielsweise bei der Energieversorgung zu klären, führte Frei aus.

Strom sparen

In der Podiumsdiskussion unter der Leitung des Frauenfelder Energie-Publizisten Armin Menzi erklärte VSE-Direktor Michael Frank, es bestehe ein grosses Risiko, dass wir in eine Strommangellage kommen.

«Dagegen gibt es nur einen Weg: sparen.»

Die komplexe politische und demokratische Energiestruktur umfasse, so der Moderator, über 20 Stufen, was die politische und die praktische Realisierung von Projekten erschwere und fast verunmögliche.

Für Krise nicht vorbereitet

Christoph Frei beantwortete die Frage, ob diese Art der Vernehmlassungsstruktur für eine Krisenbewältigung geeignet sei, mit einem klaren Nein: «Wir sind nicht mehr krisenvorbereitet.» Nationalrätin Barbara Schaffner ihrerseits erwähnte selbstkritisch, das Parlament bringe auch nichts zu Stande. «Alle grösseren Vorhaben werden gebremst», meinte sie und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die jetzige Mangellage Blockaden beende. Zudem forderte sie dazu auf, an der Energiestrategie 2050 festzuhalten, einige Aspekte darin aber in der jetzigen Situation neu zu denken.

Nachhaltigkeit bald wieder im Zentrum?

Die Energieversorgung, das hatte Christoph Frei schon zu Beginn erklärt, habe sich lange im Dreieck Sicherheit–Nachhaltigkeit–Unabhängigkeit bewegt, in der letzten Zeit stärker Richtung Nachhaltigkeit. Nun aber, durch die Knappheit, komme wieder das Thema Sicherheit verstärkt in den Fokus. Doch die Hoffnung bleibe, dass die Nachhaltigkeit und damit die weitere Abkehr von den fossilen Energien wieder ins Zentrum gelange.