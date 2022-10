Plakataktion «Anstand verletzt»: Die Kantonspolizei Thurgau ist verärgert über Kampagne der Stadtpolizei Winterthur Von «Landeiern»und «Dorf-Sheriffs» ist in der Werbung der Stadtpolizei Winterthur zu lesen. Die Plakate waren auch im Thurgau aufgehängt. Die Kantonspolizei Thurgau reagiert empört auf die Kampagne; sie widerspreche den Gepflogenheiten und Abmachungen unter den Polizeikommandanten und verletze den Anstand.

Werbeplakat der Stadtpolizei Winterthur. Screenshot: Züri Today

Die Stadtpolizei Winterthur braucht Verstärkung. Ein Grund dafür ist laut dem Internet-Portal «Züri Today» unter anderem der Aufstieg des FC Winterthur in die oberste Liga. Die Werbeplakate, mit denen neues Personal gesucht wird, fallen durch provokante Sprüche auf. So heisst es darauf «Stadtpolizei sucht Landeier. Am besten ausgekochte.» oder «Genug vom Job als Dorf-Sheriff?»

Kapo Thurgau: Gegen Abmachungen

Die Plakate waren auch im Thurgau zu sehen. Bei der Kantonspolizei Thurgau hat man sie mit «Erstaunen und Befremden» zur Kenntnis genommen, teilt Medienchef Matthias Graf auf Anfrage mit:

Matthias Graf, Kapo Thurgau. PD

«Wir sind dezidiert der Ansicht, dass die Stadtpolizei Winterthur mit diesen Plakaten, die unverhohlen auf eine direkte Abwerbung von ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten zielt, nicht nur den gültigen und unbestrittenen Gepflogenheiten und Abmachungen zwischen den Polizeikommandanten in der Schweiz widerspricht, sondern auch den Anstand verletzt.»

Kapo-Kommandant Jürg Zingg habe mit einem Schreiben an die Stadtpolizei Winterthur interveniert. Weiter erklärt Graf:

«Die Bezeichnungen in den Slogans erachten wir als herablassend, arrogant und unprofessionell.»

Werbeplakat der Kantonspolizei Thurgau. Website Kapo Thurgau

Die Kantonspolizei Thurgau führe derzeit ebenfalls eine Rekrutierungskampagne durch. Diese umfasse ebenfalls Plakate, «die aber ausschliesslich im Kantonsgebiet publiziert werden».

Stapo Winterthur: Nötige Portion Humor

Das Plakat sei in der Umgebung von Winterthur, unter anderem auch an zwei, drei Orten im Thurgau gehangen, sagt Sarah Paul, Mediensprecherin der Stadtpolizei Winterthur. Die Plakatkampagne habe zwei Wochen gedauert, sie sei nicht länger geplant gewesen. Das Plakat sei aufgefallen:

«Die meisten haben es mit der nötigen Portion Humor genommen.»

Einzelne Rückmeldungen seien aber auch kritisch gewesen. Paul bestätigt, dass sich die Kantonspolizei Thurgau inzwischen gemeldet habe. Man stehe im Austausch.

Der Stadtpolizei Winterthur geht es laut Paul nicht um die Abwerbung von Angehörigen anderer Korps:

«Wir wollen einfach auf humorvolle Weise auf unsere offenen Stellen hinweisen und auch Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger und Polizistinnen und Polizisten, die inzwischen in einem anderen Job arbeiten, ansprechen.»

Seit die Polizeiausbildung vereinheitlicht worden sei, komme es regelmässig vor, dass Polizisten das Korps wechseln, zum Beispiel vom Thurgau nach Winterthur wie auch umgekehrt.