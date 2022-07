Feuerwerk Es bleibt dabei: Am 1. August dürfen im Thurgau nur die Korken knallen Die Thurgauer Regierung hat am Freitag zwar für zwei Seenachtsfeste Ausnahmen vom kantonalen Feuerwerkverbot beschlossen. Das Verbot am 1. August aber bleibt. Und es bringt für die Verkäufer von Raketen und Vulkanen hohe Einbussen mit sich.

Das gibt es am diesjährigen Nationalfeiertag im Thurgau nicht zu sehen. PD

Die Lage ist heikel. Nicht alle Detaillisten, die Feuerwerkskörper im Sortiment haben, wollen Auskunft geben, wie sie mit dem Verbot über das Abbrennen von Feuerwerken umgehen. Der Verkauf ist im Thurgau weiter erlaubt, während der Gebrauch wegen der anhaltenden Trockenheit untersagt bleibt. Vergangene Woche setzte die Kantonsregierung die Waldbrandgefahr auf Stufe 4 von 5 hoch, was bedeutet: «grosse Gefahr».

Normalerweise die Zeit der Haupteinnahmen

Fabian Frey ist Pyrotechniker und Inhaber von Frey-Feuerwerk, Anbieter von Gross-, Boden oder Musikfeuerwerken in Siegerhausen. Normalerweise erwirtschaftet er in den drei Tagen vor dem Nationalfeiertag seine Haupteinnahmen. Durch das Feuerwerksverbot erleidet der Feuerwerksliebhaber 60 bis 70 Prozent Verlust für sein Geschäft.

Frey ist nicht nur Pyrotechniker, sondern auch Feuerwehrmann und geht mit seinem Business verantwortungsvoll um. Am Donnerstagnachmittag bestand noch ein wenig Hoffnung, dass es vielleicht eine Lockerung geben könnte. «Ich hätte es aus Sicherheitsgründen vertreten können, wenn mit einem Mindestabstand von 200 Metern zum Wald Feuerwerke erlaubt worden wären.» Doch die Regierung entschied sich nach Abklärungsgesprächen gegen diese Lockerung. Frey sagt:

«Dass der Kanton jetzt nein gesagt hat, ist okay für uns. Die aktuelle Situation ist speziell.»

Keine Knallkörper für Thurgauer Bevölkerung

Um als gutes Vorbild voranzugehen, verzichtete Frey dieses Jahr auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern an seinem Stand in Kradolf. Der Onlineshop sei weiterhin offen, allerdings würden sie sich bei den Kunden erkundigen, aus welcher Gemeinde sie kämen. Die Regelungen sind von Kanton zu Kanton verschieden. «Wir wollen unseren Kanton in seiner Entscheidung unterstützen und verkaufen nicht an Thurgauer.»

Wie seine Kollegen von Perj-Feuerwerk in Klarisreuti, die ebenfalls mit zwei Drittel Verlust beim Jahresumsatz rechnen, hofft Frey nun auf ein gutes Geschäft an Silvester. Beim Wop-Shop in Amriswil ist der Verkauf bereits seit zwei Jahren komplett auf online umgestellt. «Seit der Pandemie haben wir keinen Stand mehr», sagt Ursula Flütsch, Mitarbeiterin im Unternehmen. Die Nachfrage sei aber bereits rückläufig. «Das Onlinegeschäft geht nicht so gut. Wer bei uns bestellt, kann seine Ware im Geschäft abholen.» Früher sei der Verkauf von Feuerwerkskörpern sehr gut gelaufen. Aber Lidl und Landi hätten das ja inzwischen auch alles im Angebot. Doch bei der Landi in Kreuzlingen sucht man heute bereits vergeblich nach Feuerwerk. Es ist seit zwei Jahren nicht mehr im Sortiment.

Ähnliches berichtet Clemens Bosch, Disponent bei Showlight in Frauenfeld, Anbieter von Veranstaltungstechnik.

«Schon mit Corona ging die Nachfrage nach Feuerwerken zurück. Wir verkaufen nur noch Restbestände.»

Indoor-Feuerwerke seien zwar kein Problem, aber bei Outdoor-Artikeln gebe es wegen des Funkenflugverbots fast keinen Verkauf. Normal lägen die Einnahmen für Feuerwerke bei Showlight bei 5 bis 10 Prozent des Gesamtgeschäfts. «Momentan sind wir bei null Prozent», so Bosch. Das sei schon letzten Juli so gewesen und darum werde sein Chef Frank Wäny auch den Pyrotechnikerschein nicht mehr verlängern. «Wir werden grundsätzlich weniger Feuerwerk anbieten. Showlight arbeitet aber mit Spezialisten zusammen wie Christian Ziegler von Feuershow.ch. Bei Anfragen verweise ich unsere Kundschaft weiter.»

Höchstens 20 Prozent des normalen Umsatzes

Christian Ziegler, Feuerkünstler Felix Peter Photography

Ziegler ist Feuerkünstler. Sitz seines Unternehmens ist Solothurn. Für ihn ist die Situation «ganz schlimm». Die Kundschaft sei verunsichert, ob sie kaufen dürften oder nicht, ob es vielleicht noch eine Lockerung gebe. «Wir haben nicht nur weniger Käufer, sondern müssen die, die sich für den Kauf von Feuerwerkskörpern interessieren, auch noch aufklären. Das ist mit viel mehr Arbeit verbunden», sagt Ziegler. «Wir machen dieses Jahr höchstens 20 Prozent des normalen Umsatzes durch die Verbote und weil viele Leute in den Ferien sind», so seine Einschätzung am Donnerstagnachmittag. Am Freitagmorgen, als der Baselland noch mit dem Verbot nachzog, besserte er nach: «Wir werden in der Nordwestschweiz eher mit einem Umsatz gegen Null rechnen müssen.» Für sein Geschäft lief es während der Coronazeit und um Silvester super.

«Für die Detailhändler sind die Verluste aber der Supergau.»

Da er bei seinen Pyroshows immer häufiger mit Absagen oder Programmänderungen rechnen müsse, stelle er sich schon die Frage: «Wo geht das Feuerwerk in Zukunft hin?»