Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ist keine Maus im eigentlichen Sinn, sondern der kleinste Vertreter europäischer Bilche. Auch die grösseren Arten Siebenschläfer, Gartenschläfer und Baumschläfer gehören zur Gruppe der Bilche. Typisch für sie alle ist ein langer Winterschlaf. Durch ihre versteckte Lebensweise in der Dunkelheit können Haselmäuse kaum beobachtet werden. Den Tag verschlafen Haselmäuse in faustgrossen Nestern aus Laub und Gras, die sie geschickt zwischen dünne Zweige, ins Brombeerdickicht oder in Baumhöhlen bauen. Gerne werden Nester auch in Nistkästen für Vögel gebaut. (red)