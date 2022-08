Musik Wirbelwind und Raketenmädchen am Diessenhofer Altstadtfest Vom Freitagabend bis am Sonntag herrschte auf dem Platz unter dem Diessenhofer Siegelturm der alljährliche Ausnahmezustand: Die Stadtmusik liess ihr traditionelles Altstadtfest steigen, und die Leute kamen in Scharen.

Die Partyband Wirbelwind füllte den Festplatz mit Schlagerklängen und die Bühne mit Tanzfreudigen. Bild: Ernst Hunkeler

Das Diessenhofer Altstadtfest hat Tradition – wie lange weiss nicht einmal OK-Chef Peter Siegenthaler, der alles bis hin zur Moderation der Bühnenacts perfekt im Griff hatte. Aber, da ist er sich sicher: Das Fest gibt es seit Jahrzehnten. Ebenso wie dessen Termin übrigens: Es findet immer am letzten Wochenende der Schulferien statt. Wobei: Der Sonntag bleibt stets festfrei, denn ihn nutzen die 30 Aktiven der Stadtmusik zum Aufräumen, auf dass alle am Montag wieder zur Arbeit erscheinen können. Denn viele zogen schon den Donnerstag als Ferientag ein, weil da auf dem Platz unter dem Siegelturm der Aufbau von Infrastruktur und tausend Sitzplätzen erfolgte. Für die nächsten Tage blickte der altehrwürdige Krieger auf dem dortigen Stadtbrunnen übrigens auf eine rege besuchte Bierbar hinunter.

Zu den Programmhöhepunkten zählte zweifellos die Tanzformation «Rocket Girls», die restlos begeisterte. Bild: Ernst Hunkeler

Feststart war am Freitagabend, indem das Radolfzeller Hannoken Sextett die Leute in Stimmung brachte. Es wurde um halb Neun durch die «Party-Helden» Charly Bereiter und Patrick Koller abgelöst, die mit ihrem breit gefächerten Repertoire die Menge schon bald auf den Bänken stehen und mitklatschen sahen. Die Beiden rühmen sich ihrer Verbindungen zum Grand Prix der Volksmusik, Florian Silbereisen sowie weiteren Koryphäen der Szene und brachten mit Hits wie «Layla» und «Dini Seel ä chli la bambälä la» das Publikum zum Toben. Das ebenso freundliche wie kompetente Servicepersonal stellte übrigens an beiden Abenden die Damenriege des Turnvereins Basadingen.

Mit dem Musikverein Bohlingen – hier unter «Zugabe»-Rufen in Aktion – steht die Stadtmusik in regem Kontakt. Bild: Ernst Hunkeler

Der Samstag startete zur Mittagstunde mit der Band Dixies Treibhaus Ventil jazzig, während es anschliessend die Sechser Musig»aus dem Tannzapfenland dann wieder eher volkstümlich anklingen liess – perfekt ausgerichtet auf den Geschmack des mehrheitlich doch eher nicht mehr so ganz jugendlichen Publikums. Um 18 Uhr enterte schliesslich der Musikverein Bohlingen die Bühne, mit dem die veranstaltende Stadtmusik einen regen Austausch pflegt. Übrigens: OK-Chef Siegenthaler, der auch das Programm zusammenstellt, engagiert ausschliesslich Musiker, von deren Qualität er sich persönlich überzeugt hat.

Der nächste Programmpunkt des Samstags war dann eher als Augen- denn als Ohrenweide gedacht: Die rund 90 ganz bis nicht mehr so ganz jungen Damen der in Basadingen beheimateten «Rocket Girls» zauberten in sieben Formationen von den Kleinsten, den «Rocket Sweeties», bis hin zu den «Rocket Girls» atemberaubende Darbietungen auf die Bühne – moderiert durch Kerstin Bieri als Trainerin der letztgenannten Gruppe, die aktuell Schweizer Meisterinnen sind.

Anschliessend gehörten die Mikrofone der Partyband Wirbelwind aus dem Rheintal, die Bühne den Tanzfreudigen, wobei da die Kids völlig unbeschwert den Reigen eröffneten. Die drei Wirbelwinde wirbelten bis um zwei Uhr in der Sonntagsfrüh. Und für die Unentwegten, die dann noch nicht genug hatten, für die hielt die Bar unter dem Siegelturm noch bis vier Uhr Musik und Tranksame bereit.