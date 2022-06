Meinung So wird das nichts mit dieser parlamentarischen Fragestunde Die Thurgauer Kantonsrätinnen und Kantonsräte dürfen den Regierungsmitgliedern neu alle zwei Monate im Rahmen einer Fragestunde auf den Zahn fühlen. Noch nie da gewesen – und trotzdem war die Premiere vom Mittwoch keine für die Geschichtsbücher. Christian Kamm Drucken Teilen

Die Thurgauer Regierung muss künftig rund alle zwei Monate eine Fragestunde über sich ergehen lassen. Bild: Donato Caspari

Ins Stottern geriet die Geschichtsschreibung bereits zu Beginn des Anlasses. Indem jener Parlamentarier, der sich zu Recht darauf gefreut hatte, die erste Frage überhaupt stellen zu dürfen (Geschichtsbuch!), schnöde düpiert worden ist. Weil die zeitliche Verfügbarkeit einer Regierungsrätin beschränkt war, wurden kurzfristig die an sie gerichtete Frage und der betreffende Fragesteller vorgezogen. Aus war’s mit der persönlichen Sternstunde für den ursprünglichen Kronprinzen.

Doch das war nur der Anfang. Die Vorgezogene hatte offenbar auch noch schlechte Laune. Oder war es nur das sprichwörtliche Premieren-Lampenfieber? Jedenfalls pflaumte sie von der Regierungsbank aus den Fragesteller zur allgemeinen Verwunderung im Ratssaal richtiggehend an. Manchmal könne es helfen, den Gesetzestext zu lesen, bevor man eine Frage stelle, wurde von oben herab beschieden. Paff!

Dazu muss man wissen: Die Regierung hat die Fragestunde nie gewollt. Und als sich eine knappe Mehrheit des Parlaments trotzdem für deren Einführung entschieden hatte, wurde ihr unter gütiger Mithilfe des Ratsbüros das engst mögliche Korsett angelegt.

Will heissen: Die Frage muss eine Woche vor der Fragestunde schriftlich eingereicht werden, damit die Verwaltung genug lang über der Antwort brüten kann, die der zuständige Regierungsrat dann im Plenum verliest. Eine «sachbezogene Verständnis- oder Nachfrage» ist zwar erlaubt, trotzdem ähnelt das Ganze nach der ersten Aufführung mehr einem mündlich verlesenen schriftlichen Austausch denn einem Frage- und Antwortspiel. Belebung des Parlamentsbetriebs? Fehlanzeige!

So wird das nichts mit dieser parlamentarischen Fragestunde. Vielmehr droht das jüngste Kind des Grossen Rates an einem übertrieben formalistischen Korsett gleich wieder zu ersticken. Mal ehrlich, liebes Premierenpublikum: Was hätte man verpasst, wenn man nicht dabei gewesen wäre?

Nach einer vermasselten Premiere sollte man sich über die weiteren Vorstellungen Gedanken machen. Natürlich kann es nicht darum gehen, die Regierung im Parlament vorzuführen. Aber etwas mehr 1:1, eine authentischere Prüfung der Dossierkenntnisse der Damen und Herren Regierungsräte in Echtzeit würde einer Fragestunde ungemein guttun. Die Kunst des unerschrockenen Nachfragens ist jetzt also gefragt. Dann, und nur dann, ist man künftig auch auf der Pressebank auf die Antwort gespannt.