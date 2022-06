Mattwil «Furze isch gsund»: Dä Brüeder vom Heinz singt übers Furzen – so klingt’s Manfred Fries alias Dä Brüeder vom Heinz hat einen neuen Song herausgebracht. Er widmet sich einem Thema, das alle kennen, aber über das man nicht oft spricht: Das Furzen. So kam es dazu.

Dä Brüeder vom Heinz hat einen neuen Song veröffentlicht: «Furze isch gsund». Bild: Donato Caspari

«Der Titel ist mir einfach so eingefallen», sagt Manfred Fries, der als Dä Brüeder vom Heinz als Sänger unterwegs ist. Erst am Freitag hat er auf Youtube seinen neuesten Hit hochgeladen. «Furze isch gsund», so lautet der Titel. Er sei nicht mehr sicher, ob ihm die Idee auf dem WC kam oder nicht, sagt er schmunzelnd.

Auf jeden Fall sei es ein Thema, das jede und jeder kennt, aber worüber man nicht so spreche. «Ich singe aber auf eine Art darüber, die nicht unter der Gürtellinie daherkommt», sagt Fries. Dennoch, es sei ein Risiko. Entweder Top oder Flop, meint er.

«Und wenn ich dann halt mit einem Furz-Song berühmt werde, dann kann ich damit leben.»

Er sei auf jeden Fall gespannt, wie das Lied ankomme. «Die ersten Reaktionen jedenfalls waren boimig.»