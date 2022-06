Märstetten Diskussionslose Versammlung: Nach politischen Unruhen ein Novum für die Präsidentin An der Versammlung der Politischen Gemeinde Märstetten wurden alle traktandierten Geschäfte einstimmig gutgeheissen. Bekannt ist, dass die gesamte Behörde im November zur Wiederwahl antritt.

Die gesamte Behörde tritt zur Wiederwahl an: Stefan Trösch, Fritz Hefti, Sabina Michel, Pascal Farner, Präsidentin Susanne Vaccari, Martin Boltshauser, Andrina Greutmann. Bild: PD

Es war ein politisches Novum für Märstettens Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch. Als sie am Ende der Rechnungsgemeindeversammlung in die Runde der 51 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger fragte, ob es noch Diskussionsbedarf gebe, meldete sich niemand. Überhaupt verlief die gesamte Versammlung diskussionslos. So etwas gab es in der Amtszeit der Präsidentin noch nie.

Die Traktanden, die es zu behandeln gab, waren denn auch nicht sonderlich aussergewöhnlich. Die Rechnungen der politischen Gemeinde und der technischen Werke wurden einstimmig gutgeheissen (siehe Kasten). Ebenso einstimmig wurde zwei Personen das Gemeindebürgerrecht verliehen. Auch der Kreditantrag für den Ausbau der Gemeindekanalisation in Zusammenhang mit der Sanierung der Bahnhofstrasse warf keine Fragen auf. Einstimmig wurde der Nachtragskredit von 350’000 Franken genehmigt.

Kleineres Minus als gedacht Die Rechnung 2021 der politischen Gemeinde Märstetten schliesst mit einem Minus von 390'000 Franken ab. Doch das sind gute Neuigkeiten. Budgetiert war nämlich ein Aufwandüberschuss von rund einer halben Million. Getätigt wurden zudem Investitionen im Wert von 164'000 Franken. Die Rechnung der Technischen Gemeindewerke schliesst mit einem Reinverlust von 42'000 Franken bei Nettoinvestitionen von rund 1,77 Millionen Franken. Beide Rechnungen wurden einstimmig vom Souverän genehmigt. (sba)

Vaccari führte zügig durch die Geschäfte. Den grössten Teil der gut zweistündigen Versammlung nahmen denn auch die Berichte der Gemeinderäte aus ihren Ressorts ein. So wurden die Anwesenden von Gemeinderat Fritz Hefti etwa in die Thematik der Schutzbunker eingeführt. Sabina Michel berichtete für den ferienabwesenden Martin Boltshauser aus dem Ressort Kultur, Sport und Freizeit über vergangene und anstehende Anlässe. Aus ihrem eigenen Ressort Hochbau berichtete sie vor allem über die Flut an Baugesuchen. «Wir spüren die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Viele Einwohnerinnen und Einwohner wollen weg von Öl- oder Gasheizungen. Die meisten Baugesuche behandeln denn auch Erdwärmepumpen oder Solaranlagen», sagt Michel.

Andrina Greutmann berichtet aus dem Ressort Soziales, wie sie in Zusammenarbeit mit dem Volg Märstetten gegen Foodwaste kämpfen. Des Weiteren hat die Gemeinde die Arbeitsintegration von Personen, die sie betreut, gleich selbst in die Hand genommen und eine Zusammenarbeit mit dem Werkhof lanciert. Wie andere Gemeinden muss auch Märstetten das Friedhofsreglement anpassen. Dies sei bereits in Gang, da man dafür eine Arbeitsgruppe gebildet habe, erzählt Gemeinderat Stefan Trösch, der das Friedhofswesen seit diesem Jahr in seinem Ressort hat. Der neuste Zugang im Gemeinderat, Pascal Farner, betont vor allem auch das nächste Grosse Projekt, welches sein Ressort Tiefbau beschäftigen wird: die Bahnhofstrasse.

Die Bahnhofstrasse in Märstetten muss saniert werden. Bild: Sabrina Bächi

Zuletzt erzählt Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari, was sie in den vergangenen Monaten beschäftigte. «Wir hatten mehrere Ersatzwahlen. Denn von sieben Gemeinderäten mussten fünf neu gewählt werden.» Das habe insbesondere in der Gemeindekanzlei einiges an Arbeit mit sich gebracht. Da es an der vergangenen Versammlung aus der Bevölkerung zu Fragen bezüglich personellen Veränderungen mit Augenmerk auf die Verwaltung kam, hat Vaccari diese aufgelistet. Es ist ersichtlich, dass es in vier wichtigen Verwaltungsbereichen zu Abgängen kam. Diese habe man vorausgeahnt und entsprechend bei den Löhnen mehr budgetiert. Weiter informiert sie die Stimmbürger darüber, dass der gesamte Gemeinderat bei den Erneuerungswahlen im November zu Wiederwahl antritt. Und dass nach den politischen Unruhen und dem Bedürfnis der Bevölkerung nach mehr Informationen aus der Behörde ein Mitteilungsblatt «Üsi Gmeind» erstellt und bereits ein erstes Mal veröffentlicht wurde.

Heidi und Werner Lenzin: Sie sorgen seit 30 Jahren dafür, dass die Märstetter informiert sind über das Gemeindegeschehen. Bild: Sabrina Bächi

Am Ende konnte sie noch Werner und Heidi Lenzin verdanken. Werner Lenzin schreibt seit 30 Jahren das Gemeindemitteilungsblatt «Dorfgspröch». Aber er betont: «Ohne meine Frau ginge das nicht. Sie ist meine Lektorin, eine riesige Unterstützung und die gute Seele hinter diesem Projekt.» Es sei wohl viel Arbeit, aber «ich mache das sehr gerne, weil ich unheimlich viel Wertschätzung aus der Bevölkerung erfahre».