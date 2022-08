Lommis 200 DVDs und 500 Bücher suchen ein neues Zuhause Weil die geplante Bibliothek im Wohnheim Chraienhof in Lommis nicht umgesetzt werden konnte, sind dort nun rund 200 DVDs und 500 Bücher eingelagert. Diese müssen weg. Für die Verantwortlichen eine Herausforderung.

Die Initianten bei einer Besprechung zur geplanten Bibliothek im Chraiehof. Diese hätte 2019 eröffnet werden sollen. Bild: PD

Im Chraiehof in Lommis sind 300 DVDs und 500 Bücher in Kisten eingelagert. Diese brauchen Platz und müssen weg. Doch wohin mit den gesammelten Büchern und DVDs? Genau diese Frage stellte sich Josef Schönenberger, Gemeinderat Lommis, unter anderem zuständig für Freizeit und Kultur.

Josef Schönenberger, Gemeinderat Bild: PD

Denn vor drei Jahren plante der Gemeinderat zusammen mit 25 Interessierten, in der Lommiser Wohn- und Werkstätte Chraiehof einen kulturellen Begegnungsort zu schaffen. Die Grundidee dabei war, dass dieser die Bewohner des Chraiehofs und das Dorf einander näher bringen würde. Ein wichtiger Bestandteil war eine Bibliothek, die wie ein Büchertausch hätte funktionieren sollen.

Denn bereits 2017 suchte Schönenberger einen Raum für den Tausch von Büchern in der Gemeinde. Die Idee stiess auf Anklang und die Initianten erhielten viele Sachspenden für die Bibliothek. Im März 2019 hätte diese eröffnet werden sollen. Doch so weit kam es nicht. Im Chraiehof kam es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Und der Platz, den die Bibliothek bekommen hätte, wurde anders genutzt. «Das verstehe ich», meint Schönenberger und ergänzt, «wir hätten für den Raum ja auch nichts bezahlen müssen.»

Spätestens seit diesem Frühjahr, als Schönenberger die Information erhielt, dass die Bücher und DVDs nicht mehr länger im Chraiehof eingelagert werden können, sei die Idee auf Eis gelegt worden.

Hauptsache nicht alles wegwerfen

Schönenberger habe viel Zeit in die Planung des Projektes investiert. Als Bücherliebhaber sei es ihm nun ein Anliegen, dass die gesammelten Bücher nicht weggeworfen werden müssen.

«Ich bin ein Vielleser und tue mich schwer damit, Bücher wegzuwerfen.»

Im Gemeindeblatt habe Schönenberger deshalb schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass Personen, die Bücher oder DVDs vorbeibrachten, diese wieder abholen könnten. Doch bis anhin meldete sich niemand.

Darum gäbe es nebst der Entsorgung gemäss Schönenberger noch die Option, allenfalls einen neuen, geeigneten Raum zu finden, doch diese gestaltete sich als schwierig. Und der Tausch von Büchern in alten Telefonkabinen, sei auch keine geeignete Lösung. «Ich möchte dort nicht täglich aufräumen müssen», meint Schönenberger.

Die To-do-Liste für die Bücher

Der Bericht, dass in der Gemeinde Arbon die öffentlichen Bücherkisten schon zweimal ausgeräumt wurden, liess Schönenberger aufhorchen.

«Da haben wir uns natürlich sofort mit den Verantwortlichen in Verbindung gesetzt und unsere Bücher angeboten.»

Doch die Gemeinde Arbon hatte keine Verwendung für die Bücher aus Lommis, weil die Organisatoren selbst noch auf eine grosse Reserve zurückgreifen könnten.

Die Gemeinde Arbon schlug Schönenberger jedoch vor, eine Bücherbörse zu organisieren. Das habe er jetzt auch auf die To-do-Liste gesetzt, in der Hoffnung, dass möglichst viele Bücher die Lesenden mit ihren Geschichten nochmals in eine andere Welt eintauchen lassen.