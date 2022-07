Listicle Partyschiff, Feuerwerk und eine Reise in den Dschungel: Diese 14 Sommerpartys stehen in der Ostschweiz an Die grossen Ostschweizer Open Airs sind durch – und jetzt? Von Uesslingen bis Widnau und von Wattwil bis Kreuzlingen geht das Feiern weiter: Mit kleinen Festivals, ausgefallenen Partys und aufwendig geplanten Stadtfesten.

Am Fantastical in Kreuzlingen gibt es einen Lunapark, Streetfood, Party und traditionell das grösste Feuerwerk am Bodensee. Bild: Andrea Stalder

Viermal Toggenburg, viermal Bodensee, dreimal Rheintal: Die Karte zeigt, wo in der Ostschweiz Sommerpartys steigen.

Nach zwei Absagen kann am kommenden Wochenende das 24. J&B Strassenfest in Wil stattfinden. Der Eintritt ist gratis, los geht's am Freitagabend um 20 Uhr auf dem Viehmarkt-Parkplatz. Am Freitag- und am Samstagabend läuft das Fest bis 3 Uhr.

Für Stimmung sorgen werden zwei alte Bekannte: Die DJs Pe-Be und Mouse legen seit Jahren am Strassenfest auf. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Auf dem Partygelände stehen verschiedene Bars und Food-Stände bereit.

Auf der Sportanlage Kolbenstein führt der FC Montlingen auch heuer das Rock am Fels durch. Vor dem Konzertabend am Samstag findet am Freitag ein Sommernachtsfest mit Mini-Food-Festival statt. Start ist um 17.30 Uhr, der Eintritt ist gratis.

Für den Samstagabend verkauft das OK Tickets für zwölf Franken via Eventfrog. Um 20 Uhr eröffnet ein Überraschungsgast den Abend, um 21 Uhr spielt die Band RunToYou Hits von Bryan Adams. Headliner sind dieses Jahr die Fly Fighters aus Italien, eine Foo-Fighters-Coverband. Zwischen den Acts und bis 2 Uhr morgens sorgt DJ Carlo für Stimmung.

2018 spielte die Band Living Theory Songs von Linkin Park am Rock am Fels. Bild: Max Tinner

Mehr Musik als je zuvor: Am Openair Bütschwil sind erstmals zwei Live-Abende geplant. Den Auftakt am Freitag machen die Mundartbands Audiodelikt, Megawatt und Seemannsgarn. Am Samstagabend steht unter anderem der Swiss-Music-Award-Gewinner Zian auf der Bühne.

Wer unter 16 ist, kommt gratis ans Openair Bütschwil. Für alle anderen gibt es Tickets auf Eventfrog zu kaufen; für den Freitag kosten sie 25, für den Samstag 40 Franken. Türöffnung ist am Freitag um 18 Uhr, am Samstag schon um 16 Uhr.

Am letzten Openair Bütschwil sorgte Dodo für Stimmung. Bild: PD

Nach einer verregneten Jubiläumsausgabe 2019 und zwei Jahren Unterbruch findet der Uesslinger Sommernachtsball wieder statt. Am Freitag ist ab 16 Uhr die Fiirobigbar in Betrieb. Am Samstag steigt dann ab 19 Uhr die grosse Party – für die Musik verantwortlich ist dieses Jahr DJ Yves.

«Inselflair mit frischen Drinks und spanischen Kulinarik-Highlights auf dem Bodensee»: Auf dem Ibiza Party Boat soll es gemäss der Schifffahrtsbetreiberin SBS zu- und hergehen wie am Mittelmeer.

Für 38 Franken ist man dabei, wenn das Schiff am Samstagabend um 20.30 Uhr in Romanshorn ablegt und bis 01.30 Uhr auf dem See unterwegs ist. Für möglichst authentisches Ibiza-Feeling gibt es sogar einen Dresscode: Helle Farben sind für die Partynacht mit DJ Arbaro gewünscht.

Tower Bridge, Space Shuttle, Zeppelin: Die Turner aus Müllheim überraschen ihre Gäste jedes Jahr mit einem neuen Sujet. Bei der letzten Crazy-Night-Ausgabe 2019 bauten die Organisatoren eine Staumauer inklusive Wasserfall auf der Plattform über dem Rosenweiher auf.

Während sich das Motto Jahr für Jahr ändert, bleiben die Eckdaten auch 2022 gleich: Der Eintritt kostet 15 Franken, die Türöffnung ist um 20 Uhr. Der TV Müllheim hofft auch dieses Jahr auf 4500 Gäste und damit auf ein ausverkauftes Fest.

Zum 25. Geburtstag wartete die Crazy Night 2019 mit Staumauer und Wasserfall auf. Bild: Andrea Stalder

Es ist eine Party der etwas anderen Art: Das Summer Love Festival in Oberriet bietet nicht nur Musik und Alkohol, sondern verspricht auch eine «legendäre» Eröffnungs- und Schluss-Show, Licht- und Soundeffekte und Live-Performances. Das alles passiert in der neusten Ausgabe unter dem Motto «The Voice of the Jungle» – die Stimme des Dschungels.

Die Organisatoren schreiben: «Dieses Jahr erkunden wir die unangetasteten Tiefen des Jungles. Wir stossen auf unentdeckte Völker, wilde Tiere und kämpfen gegen die Abholzung.» Dabei sein kann man für 20 Franken – die Eintritte sind online erhältlich, wobei die Early-Bird-Tickets für 15 Franken bereits vergriffen sind.

Für die 25. Ausgabe des Sommernachtsfests lässt sich das OK aus Romanshorn nicht lumpen: Konzerte, Feuerwerk und eine Flugshow von Patrouille Suisse und Super Puma Display Team sind nur einige der Programmpunkte des Festwochenendes.

Wer am Freitagabend dabei sein und die Konzerte von Sam Himself, Kunz und Joris erleben möchte, zahlt 40 Franken. Für den Samstag gibt es auf Ticketcorner Tickets ab 20 Franken – dann steht unter anderem Seven auf der Bühne.

Der Lunapark ist Teil des Romanshorner Sommernachtsfests. Bild: Reto Martin

Eine Party-Premiere gibt es diesen Sommer in Wattwil: Zum ersten Mal überhaupt findet das Crazyville Festival in der Markthalle statt. Am Freitag steht Ballermann-Musik auf dem Programm – die Veranstalter versprechen: «eine Top-Künstlerin direkt von Malle». Auf der Bühne stehen wird Isi Glück, die 2012 Miss Germany war und heute regelmässig im Mega-Park auf Mallorca auftritt.

Am Samstag legen die DJs Wildstylez und Keltek Hardstyle-Musik auf. Komplettiert wird das Programm des zweiten Tages von drei weiteren DJs und einer DJane. Tickets gibt es ab 16 Jahren, der Zweitagespass kostet 29 Franken und Party-Start ist an beiden Abenden um 20 Uhr.

Zum Abschluss der Thurgauer Sommerferien findet traditionell das Kreuzlinger Seenachtfest statt. Höhepunkt des dreitägigen Anlasses auf dem Hafenareal: das grösste Feuerwerk am Bodensee am Samstagabend um 22.15 Uhr.

Am Freitag und am Sonntag ist der Eintritt frei, für den Samstag braucht es einen Bändel. Für Kinder ab zehn Jahren kostet er zehn Franken, für alle ab 17 Jahren 15 Franken. Wichtig: Der Eintritt für das Kreuzlinger Seenachtfest gilt nicht für dasjenige auf der Konstanzer Seite, das ebenfalls am 13. August stattfindet.

Das Fantastical-Feuerwerk zog Besucherinnen und Besucher bei der letzten Ausgabe 2019 in ihren Bann. Bild: Andrea Stalder

Einen besonderen Ort hat sich der TV Lütisburg für die Sommerbar ausgesucht: Sie findet an und auf der historischen Thurbrücke statt. Am Freitag gibt es ab 18 Uhr Feierabendbier und im Anschluss eine Neonparty mit Hits aus den 90er- und den 00er-Jahren. Am Samstag findet ab 14 Uhr ein Daydance statt, gefolgt von einer Nightparty mit DJ R3S.

Im Widnauer Rheinauen-Park steigt nach zwei Jahren Unterbruch wieder das Rheinklang Festival. Start ist um 14 Uhr, Tickets gibt's im Vorverkauf ab 18 Franken – viel mehr ist zum Festival noch nicht bekannt. Die Veranstalter halten sich mit Informationen zurück, denn das Line-up steht noch nicht.

Musik, Zeltplatz, Feierlaune: Das Clanx Festival ist ein richtiges Open Air. Der Vorverkauf läuft seit Anfang Woche exklusiv bei der Appenzeller Kantonalbank in Appenzell und bei Blue Wonder in St.Gallen. Mittwoch und Donnerstag kosten zusammen 50 Franken, Freitag und Samstag 130 Franken, wobei 20 respektive 50 Franken Konsumationsguthaben sind.

Das Line-up ist erst seit kurzem bekannt: Eröffnet wird das Festival am Mittwochabend um 18 Uhr durch Sibuna. Weitere Acts sind der Snowboarder und Musiker Pat Burgener am Donnerstag oder die Basler Mundartband Les Touristes am Freitag.

Das Clanx Festival 2021 aus der Vogelperspektive. Bild: Fabian Frech

In Neukirch herrscht auch im September noch Sommerstimmung – zumindest an der Beach Party. Zum diesjährigen Programm schreiben die Veranstalter erst, dass am Freitag eine 80er- und 90er-Party und am Samstag «Party Pur» geplant sei.

Die vergangenen Jahre zeigen aber: Im Partyzelt wird auf Sand und unter Palmen gefeiert. Der Eintritt kostete jeweils 15 Franken, die Türöffnung war um 20 Uhr, das Mindestalter 18 Jahre. Daran dürfte sich dieses Jahr kaum etwas ändern.