Lehrkräftemangel Kindergarten- mit den Primarlehrpersonen gleichstellen: Wie die Thurgauer Bildungsdirektorin Monika Knill auf den Lehrermangel reagieren will Ist der Lehrkräftemangel ein kurzfristiges Phänomen? «Ich glaube, das ist eher ein mittel-, wenn nicht gar langfristiges Thema», sagt die Thurgauer Bildungsdirektorin Monika Knill.

«Es gibt eben Zyklen», sagt die Thurgauer Bildungsdirektorin Monika Knill (SVP). Derzeit herrscht Lehrkräftemangel. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

(20. Mai 2022)

Die Hauptgründe sieht sie in zwei entgegengesetzten Entwicklungen: mehr Abgänge bei den Lehrkräften treffen auf höhere Schülerzahlen. «Das führt zu einem Missverhältnis.»

Vor diesem Hintergrund und zusätzlich zu berücksichtigenden Teilzeitpensen stellt sich für die amtierende Regierungspräsidentin in quantitativer Hinsicht die Frage: Wie viele Lehrpersonen müssen ausgebildet werden, um letztlich eine Fachperson im Sinn einer Vollzeitstelle zu haben?

Einfluss des Kantons hat klare Grenzen

Die langjährige Bildungsdirektorin weiss, dass sich die Entwicklung der Schülerzahlen nicht beeinflussen lässt. Ebenso wenig das natürliche Phänomen, dass es bei geburtenstarken Jahrgängen zu einer Häufung an jungen Lehrkräften und später zu entsprechend vielen Pensionierungen kommen kann. «Es gibt eben Zyklen.»

Was sich hingegen beeinflussen lässt, sind die Rahmenbedingungen für die Lehrpersonen. Stimmen Arbeitsbedingungen wie Belastung und Entlöhnung, sinkt die Bereitschaft zum Abwandern in andere Kantone, in andere Berufe oder in eine Teilzeittätigkeit oder gar Frühpensionierung. Doch auch hier ist der Einfluss des Kantons begrenzt. Zwar gibt dieser die Entlöhnung und den Bildungsauftrag vor, angestellt sind die Lehrkräfte jedoch von den Schulen.

Gleichstellung der Kindergarten- mit den Primarlehrpersonen

Lässt sich bereits ein erstes Fazit aus der Belastungsbefragung ziehen? «Mehr als 50 Prozent fühlen sich stark bis sehr stark belastet in der subjektiven Wahrnehmung. Das muss klar adressiert werden», sagt Monika Knill. Den Forderungskatalog und die Erwartungshaltung seitens der Lehrkräfte könne sie zwar noch nicht kommentieren. Klar sei aber, dass das weiterverfolgt werde. Dabei sei zu unterscheiden, welche Massnahmen auf die Schulgemeinden und welche auf das System zielen.

Eine frohe Botschaft hat Knill aber bereits. Es werde angestrebt, Kindergartenlehrpersonen den Primarlehrpersonen und altrechtliche Sek-I-Werk- und Hauswirtschaftslehrpersonen den Sekundarlehrpersonen gleichzustellen.