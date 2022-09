Krisenfall Falls eine Katastrophe eintritt: Kanton Thurgau schafft in jeder Gemeinde einen Notfalltreffpunkt Ein Krisenfall tritt meist unerwartet ein und erfordert sofortiges Handeln. Um der Bevölkerung unkompliziert Hilfe zu bieten und sie mit Informationen zu versorgen, wurde in jeder Thurgauer Gemeinde mindestens ein Notfalltreffpunkt geschaffen. In den nächsten Tagen wird dazu jedem Haushalt eine Informationsschrift zugestellt.

Der Märstetter Werkhofleiter Willi Lutz schraubt mit Hilfe von Regierungspräsidentin Cornelia Komposch das Schild an die Aussenwand des Feuerwehrdepots. Rechts von ihr Gemeinderat Fritz Hefti und Hans Peter Schmid, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz. Hans Suter

«Die aktuelle Lage zeigt, wie fragil die Situation ist», sagte Regierungspräsidentin Cornelia Komposch am Montagmorgen an einer Medienkonferenz im Feuerwehrdepot und Notfalltreffpunkt Märstetten. «Ukraine, Energiemangel, Trockenheit, Hochwasser, Cyberangriffe: All dies zeigt, wie verletzlich wir sind», führte die Chefin des Departements für Justiz und Sicherheit vor Augen.

Der Kommunikation komme im Krisenfall grosse Bedeutung zu. Deshalb würden schweizweit Notfalltreffpunkte installiert. Komposch:

«Im Thurgau verfügt jede Gemeinde über mindestens einen Standort, insgesamt sind es 88 im ganzen Kanton.»

Video: Youtube

Notfalltreffpunkte mit vielfältigem Nutzen

Ein Notfalltreffpunkt kann beispielsweise als Abgabestelle für sauberes Trinkwasser oder als Treffpunkt für Evakuierungen dienen. Im Falle eines totalen Stromausfalls ist er Anlaufstelle für verlässliche Informationen. Oder bei einem Kommunikationsausfall kann die Bevölkerung am Notfalltreffpunkt Notrufe absetzen.

Doch wie erfährt die Bevölkerung von einer Notlage? Wenn eine Katastrophe eintritt, lösen die Behörden die Sirenen zur Warnung der Bevölkerung aus. Dann sollte sogleich das Radio oder Fernsehen (SRF) eingeschaltet oder die Alertswiss-App geöffnet werden. Soll man sich zum Notfalltreffpunkt begeben, wird das dort mitgeteilt.

Der guten Sichtbarmachung im Akutfall dient auch das Faltsignal. Hans Suter

Ein Notfalltreffpunkt hat immer dieses Symbol. Hans Suter

Für die zweifelsfreie Orientierung sind Notfalltreffpunkte immer mit dem gleichen Symbol versehen. Die Treffpunkte befinden sich immer bei öffentlich gut zugänglichen Einrichtungen. Das können beispielsweise Gemeindehäuser und Schulen, Mehrzweckhallen oder Feuerwehrdepots sein. Eine Karte mit allen Notfalltreffpunkten ist auf www.notfalltreffpunkt.ch aufgeschaltet.

Notvorrat: Auch die Bevölkerung muss sich vorbereiten

«Jede Gemeinde muss die Bevölkerung informieren können», betonte Hans Peter Schmid, Chef Amt für Bevölkerungsschutz und Armee. Er ist zugleich Chef des kantonalen Führungsstabs.

«Notfalltreffpunkte braucht es, das ist Konsens in der ganzen Schweiz.»

Der Thurgau habe wie die anderen Kantone auf den von den Kantonen Aargau und Solothurn als AKW-Standorte erarbeiteten Grundlagen aufbauen können.

Voraussetzung für die Bewältigung einer Krisenlage ist laut Schmid aber auch, dass sich die Bevölkerung ebenfalls darauf vorbereite. Und zwar, indem sie einen geeigneten Notvorrat für drei Tage anlege und dass ihr die richtigen Verhaltensweisen sowie der Standort des nächstgelegenen Notfalltreffpunkts bekannt seien.

Ein mobiles Notstromaggregat stellt die Stromversorgung sicher. Hans Suter

«Märstetten hat mit dem Feuerwehrdepot den idealen Standort für den Notfalltreffpunkt gewählt», ist Fritz Hefti, Ressortleiter Sicherheit und Verkehr im Gemeinderat Märstetten, überzeugt. Für diesen Ort sprächen nicht nur die grosszügigen räumlichen Verhältnisse, sondern auch die Erreichbarkeit des Gebäudes und die Umstände, dass alle Einrichten durch die Feuerwehr vorhanden seien und idealerweise auch die Steuerung der Wasserversorgung im Haus sei.

Um die Stromversorgung im Gebäude bei einem Blackout sicherzustellen, habe der Gemeinderat die Anschaffung eines mit Diesel betriebenen Notstromaggregats bewilligt. Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch ist überzeugt, dass Märstetten für den Krisenfall gut gerüstet ist.