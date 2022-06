Kreuzlingen Ein ehemaliger Jugendmusikschüler brilliert beim Jubiläum als Solist Die Jugendmusik Kreuzlingen feiert ihr 150-Jahr-Jubiläum mit Party, Konzerten und einer Ausstellung. Stargast Antonio Tinelli bestand einst als Elfjähriger die Klarinettenprüfung mit Bravour. Heute unterrichtet er in Bari.

Antonio Tinelli zeigte sein Können gleich bei zwei Uraufführungen. Reto Bollinger

«Sind wir froh, dass wir den Deutschen zu laut geworden sind», sagte Moderator Patrick Hässig am Samstagabend im Kreuzlinger Veranstaltungszentrum Dreispitz, «sonst wären wir heute nicht hier.» Das Galakonzert war gut besucht und zwischen den Stücken arbeiteten die Redner die Entstehungsgeschichte der Jugendmusik Kreuzlingen (JMK) auf.

Stadtpräsident Thomas Niederberger ging auf eine Anekdote aus dem Jubiläumsband ein: 1871 haben 24 Buben auf einem Dachboden in der Konstanzer Rheingasse geprobt. Da es den Nachbarn zu laut wurde, suchten sie sich in Kreuzlingen einen neuen Ort für ihre Musik.

Die Basis für die Knabenmusik, wie die Jugendmusik bis 1972 hiess, war geschaffen. 1967 durften erstmals Mädchen mitmusizieren. Seit 1984 ist die JMK am Gemeindeplatz 1 in Egelshofen angesiedelt.

Spitzensolist aus Bari fing in Kreuzlingen an

Der Samstagabend blieb emotional. Mit Antonio Tinelli hatte die JMK einen besonderen Solisten eingeladen. Tinelli bestand mit elf Jahren die Klarinettenprüfung in Kreuzlingen mit hoher Punktzahl.

Noch heute bedauert er, dass er dennoch nie bei einem JMK-Konzert mitspielen durfte, da seine Eltern wieder zurück nach Italien wollten. Im süditalienschen Bari ist er heute Professor für Klarinette. Den Kreuzlingenbesuch genoss Tinelli auch privat:

«Meine Herzensfreunde sind hier, in Italien habe ich nie wieder so gute Freunde gefunden.»

Bei gleich zwei Uraufführungen spielte er als Solist. Einmal mit dem Symphonischen Blasorchester Kreuzlingen das eigens fürs Jubiläum komponierte Stück «Cattedrale sul Mare» von Angelo Inglese. Anschliessend noch mit dem JMK Blasorchester «Italian Inspirations» von Walter Farina.

Ehrenpräsident Ciril Schmidiger war insgesamt 37 Jahre Mitglied der JMK und gab die Präsidentschaft nun an Andreas Netzle weiter. Dieser hatte bereits vergangenes Jahr gemeinsam mit Ehrendirigent René Messmer den 140 Seiten starken Jubiläumsband zur Geschichte der JMK herausgebracht.

Als Abschluss des Galaabends spielte das JMK-Blasorchester Diebesgut: Dirigent Stefan Roth outete sich als schlechter Komponist, dafür gelang es ihm umso besser, aus verschiedensten geklauten Stücken etwas Neues zu schaffen: «El Landronzuelo», ein Paso Doble namens kleiner Dieb.

Wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben

Schon am Freitag startete das wegen der Pandemie um ein Jahr verschobene Festwochenende mit einem Partyabend im Dreispitz. Am Samstag präsentierte sich JMK in Egelshofen tagsüber mit Ensemblekonzerten und die Kinder konnten verschiedenste Instrument ausprobieren.

Am Sonntag reisten Orchester aus Zürich, Frauenfeld und Konstanz an. Höhepunkt des dritten Tages war ein Konzert der JMK Alumni. Hundert Musikerinnen und Musiker sowie Tambouren zwischen 23 und über 80 Jahren, die ehemals in der Jugendmusik spielten, reisten teils von weither für ein Orchesterkonzert an. Die Ehemaligen probten lediglich einmal gemeinsam vor dem grossen Auftritt.