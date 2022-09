Im Thurgau ist das Zukunftsprojekt Wil West gut aufgehoben

Wil West lebt. Daran ändert der negative Kreditentscheid des St.Galler Stimmvolks wenig. Wil West bleibt ein zukunftsgerichtetes Projekt, das unnötigen Kulturlandverschleiss verhindert, indem in den umliegenden Dörfern auf Einzonungen und dazu nötige Erschliessungen verzichtet wird. Vielleicht wird der Name Wil West verschwinden, aber nicht der Glaube an die zugrunde liegende Idee.

