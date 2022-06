Kommentar Drei Instanzen der Justiz haben den Entscheid des Grossen Rats bestätigt Der Thurgauer Grosse Rat hatte recht mit der Korrektur der Sitzverschiebung. Noch offen ist der eigentliche Ursprung des Frauenfelder Wahldebakels. Thomas Wunderlin Drucken Teilen

Das Thurgauer Obergericht bestätigt mit seinem Urteil gegen den ehemaligen Stadtschreiber, dass am 15. März 2020 im Wahlbüro Frauenfeld etwas schief gelaufen ist. Zu diesem Schluss waren auch die Staatsanwaltschaft und das Bezirksgericht gekommen. Die Strafzumessung für die nachträgliche Vertuschung dieses Fehlers ist angemessen. Die Rufschädigung des Verurteilten ist schon Strafe genug.

Er hat das Recht, den Fall ans Bundesgericht weiterzuziehen. Dennoch lässt sich jetzt schon sagen, dass der Grosse Rat zurecht bereits am 1. Juli 2020 den umstrittenen Sitz der GLP zugewiesen hat. Aus politischer Sicht konnte er die strafrechtliche Aufarbeitung ohnehin nicht abwarten. Inzwischen haben nicht nur eine, sondern drei unabhängige Instanzen den Sachverhalt bestätigt, dass die Wahlzettel falsch gezählt worden sind.

Ungeklärt geblieben ist im Strafverfahren, was am Wahltag eigentlich falsch gelaufen ist, ob möglicherweise doch Absicht dahinter steckte. Der Stadtschreiber ist ja nur für die Vertuschung verurteilt worden. Der Fehler selber wird ihm nicht zur Last gelegt.