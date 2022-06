KOMMENTAR Die Halbzeitbilanz der Thurgauer Regierung ist zu stark auf die Prioritäten des Jahres 2020 fokussiert Als die Thurgauer Regierung ihre Legislaturziele definierte, hatte der Kampf gegen den Klimawandel oberste Priorität. Aber mittlerweile sind ein paar neue Probleme aufgetaucht. David Angst Drucken Teilen

Das Regierungsgebäude in Frauenfeld. Susann Basler

Die Thurgauer Regierung ist nach eigenen Angaben auf gutem Weg, die Ziele zu erreichen, die sie sich vor zwei Jahren gesteckt hat. Dies die Halbzeitbilanz der Legislaturperiode 2022 bis 2024, die heute in Steckborn präsentiert wurde. Die «Regierungsrichtlinien» sind im Grunde ein Vierjahresplan mit 146 Massnahmen. Und von denen sind bereits 136 entweder umgesetzt oder auf gutem Weg. Lediglich zehn sind noch «rot», also noch nicht in Angriff genommen worden.

So weit so gut. Aber Halbzeitbilanzen haben so ihre Tücken.

Sie spiegeln die politischen Prioritäten, die vor zwei Jahren galten. Man erinnert sich: Mit Hilfe der Klimajugend gewannen die Umweltparteien im Oktober 2019 die eidgenössischen Wahlen, und noch 2020 war der Klimawandel das dominierende politische Thema. Das hallt nach bis jetzt. Vier von fünf Mitgliedern des Regierungsrates begannen ihr Referat mit einem Umweltthema.

Nun muss man den Damen und Herren zugute halten, dass sie ihre Aktivitäten in vier Schwerpunktgruppen unterteilt hatten - und am Anfang kam halt «Lebensraum und Lebensqualität». Es gab tatsächlich auch Erfolgsmeldungen aus anderen Bereichen, etwa der Energieversorgung oder der Volkswirtschaft.

Mittlerweile haben wir nämlich ein paar neue Probleme, verursacht durch ein kleines Virus und einen grössenwahnsinnigen Diktator.

Lieferengpässe, Fachkräftemangel, steigende Zinsen, Inflation zum einen. Und wegen des Krieges steuert die Welt auf eine Lebensmittelkrise und der Westen auf einen Energiemangel zu. Der Klimawandel ist zwar noch da. Aber er ist in der Hierarchie der Gefahren nach hinten gerutscht. Es spricht nichts dagegen, Legislaturziele zu definieren. Aber man muss nicht krampfhaft daran festhalten. Man darf auch den Mut haben, seine Kräfte auf die unmittelbarsten Herausforderungen zu konzentrieren.