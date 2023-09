Klinik Littenheid «Das Ausmass macht uns tief betroffen»: Gutachter findet in dutzenden Patientenakten «gravierende» Hinweise auf satanistische Verschwörungserzählungen Die Klinik Littenheid ist Ende 2021 wegen satanistischer Verschwörungstheorien ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Daraufhin hat der Kanton Thurgau gegen die Privatklinik Massnahmen verfügt. Ein Gutachter hat in 43 von 422 überprüften Patientenakten «gravierende» Hinweise auf Verschwörungserzählungen gefunden, bei 188 weiteren gab es angedeutete Hinweise. Die Klinik entschuldigt sich.

Ende 2021 lieferten Medienberichte Hinweise darauf, dass die Verschwörungserzählung «rituelle Gewalt/Mind Control» in die Traumatherapie-Stationen der Clienia Littenheid AG Einzug gehalten hatte. Im Frühling 2022 leitete das Departement für Finanzen und Soziales (DFS) eine Administrativuntersuchung ein. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Untersuchungsbericht ordnete das DFS am 2. Dezember 2022 aufsichtsrechtliche Massnahmen an.

Die Clienia Littenheid AG hat in der Folge einen externen, unabhängigen Gutachter beauftragt, 422 Patientenakten von Patientinnen und Patienten mit dissoziativer Identitätsstörung zu überprüfen. Wie der Kanton nun mitteilt, ergab das Gutachten bei 43 von 422 untersuchten Krankenakten der Traumastationen «gravierende» Hinweise auf Verschwörungserzählungen, bei 188 weiteren gab es angedeutete Hinweise.

Klinik gesteht Fehler ein

Die Klinik Littenheid schreibt dazu in einer Stellungnahme: «Das Ausmass macht uns tief betroffen. Der Bericht bestätigt den Handlungsbedarf bezüglich der Organisations-, Führungs- und Fehlerkultur.» Hingegen habe das Gutachten keine direkten Schädigungen von Patientinnen und Patienten und keine Hinweise auf freiheitseinschränkende Massnahmen oder Behandlungen gegen den Willen von Patientinnen und Patienten gefunden, heisst es im Communiqué der Klinik weiter.

«Für die Fehler bitten wir um Entschuldigung. Wir haben in den letzten Monaten grosse Anstrengungen unternommen, die Ereignisse lückenlos aufzuarbeiten und entsprechende Konsequenzen zu ziehen», schreibt die Klinik weiter. Man werde alles daransetzen, den Menschen, die Hilfe suchen, die bestmögliche evidenzbasierte Therapie anzubieten.

Neue Gesichter, neues Therapieverfahren

Das Traumatherapie-Konzept sei in Kooperation mit einer führenden Fachperson überarbeitet und durch ein evidenzbasiertes Therapieverfahren ersetzt worden. Ebenso seien die Qualitätssicherung der Diagnostik und die klinischen Prozesse verbessert worden. Das neue Konzept trenne Ausbildung, Zertifizierung und Supervision vollständig voneinander. «Es wird sichergestellt, dass die Grundlagen aller Schulungen wissenschaftlich fundiert sind», schreibt die Clienia Littenheid AG weiter.

Mit der Implementierung des neuen Therapiekonzeptes könnten ab Oktober 2023 wieder Vorgespräche für Patientinnen und Patienten mit einer dissoziativen Identitätsstörungen zur stationären Psychotherapie auf den Traumatherapie-Stationen geführt werden. Die stationäre Aufnahme auf einer der beiden Traumatherapie-Stationen werde ab Januar 2024 wieder möglich sein.

Neben der Überarbeitung des Traumatherapie-Konzeptes seien auch neue Personen an Bord. Am 1. April 2023 habe der neue Ärztliche Direktor, Dr. med. Rafael Traber, seine Stelle bei der Clienia Littenheid angetreten. Ebenso stehe der Pflegedirektor Daniel Mark seit Anfang 2022 für den Neuanfang.

Kanton wird weiter überprüfen

Dass die Clienia Littenheid AG grosse Anstrengungen unternommen habe, personelle und konzeptuelle Konsequenzen aus den Missständen zu ziehen, habe auch der Kanton Thurgau bei seiner Überprüfung Mitte Juli 2023 festgestellt. Doch der durch die Untersuchung ausgelöste Prozess sei nicht abgeschlossen, schreibt der Kanton in seiner Mitteilung. Denn die Wirksamkeit dieser und geplanter Massnahmen könne noch nicht abschliessend beurteilt werden, da diese erst nach einer gewissen Zeit messbar seien.

Die von der Klinik getroffenen Kontroll- und Qualitätssicherungsmassnahmen würden vom Amt für Gesundheit deshalb weiterhin begleitet. Auch intern wolle man die Wirksamkeit der Massnahmen kontinuierlich überprüfen, teilt die Klinik Littenheid mit.

Das Amt für Gesundheit wird zudem in der zweiten Jahreshälfte 2024 oder im Jahr 2025 die Umsetzung der Massnahmen erneut überprüfen und eine Vor-Ort-Inspektion in der Klinik durchführen, teilt der Kanton mit. Die Ergebnisse werden in einem Abschlussbericht festgehalten, der anschliessend publiziert wird. (pd/stm)

