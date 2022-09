Am 4. Thurgauer Kirchensonntag feierten am Sonntagvormittag in einem Festzelt nahe der evangelischen Kirche in Affeltrangen rund 1600 evangelische Kirchbürgerinnen und Kirchbürger aus dem gesamten Thurgau gemeinsam Gottesdienst. Der Kirchensonntag wurde dem Motto «Gemeinsam feiern» in jeder Hinsicht gerecht.