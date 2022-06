Kirchenrat Die erste Frau übernimmt: Christina Aus der Au präsidiert die Evangelische Landeskirche Thurgau Ab 1. Juni wird der Kirchenrat der Evangelischen Thurgauer Kirche erstmals von einer Frau präsidiert. Die Theologin Christina Aus der Au übernimmt die Nachfolge des langjährigen Kirchenratspräsidenten Pfarrer Wilfried Bührer. Ausserdem besteht der Kirchenrat neu aus sechs Mitgliedern. Sechstes Mitglied ist Pfarrer Paul Wellauer aus Bischofszell.

Der Evangelische Kirchenrat des Kantons Thurgau: Lukas Weinhold, Ruth Pfister, Christina Aus der Au, Gerda Schärer, Hanspeter Heeb und Paul Wellauer. Bild: PD

Bei der Verteilung der Aufgaben kommt es im Kirchenrat mit dem Amtsantritt der neuen Kirchenratspräsidentin zu zwei kleinen Rochaden. Paul Wellauer übernimmt das bisher vom Kirchenratspräsidium betreute Ressort Diakonie. Ergänzt wird Wellauers Aufgabenfeld durch Pfarramtsspezifisches, was ein Pensum von 25 Stellenprozent ergibt.

Kirchenratspräsidentin Christina Aus der Au übernimmt die bisherigen präsidialen Aufgaben und will zusätzlich einen neuen Akzent setzen, indem sie in ihrem 55-Prozent-Pensum verstärkt den öffentlichen Auftritt suchen und pflegen will. Beim Präsidium bleibt die Gesamtverantwortung für das Personal, für die Finanzen und für die Führung der landeskirchlichen Verwaltung.

An der Synode vom 6. Dezember 2021 war Christina Aus der Au als Vertretung des Kirchenrates in die Synode der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) gewählt worden. Wie ihr Amtsvorgänger wird die neue Kirchenratspräsidentin im Vorstand des Kirchenbotenvereins Einsitz nehmen. Weitgehend entlastet wird das Präsidium des Kirchenrates von den Verwaltungsaufgaben, die Kirchenratspräsident Pfarrer Wilfried Bührer bis anhin in seinem 80-Prozent-Pensum wahrgenommen hatte. Das Aktuariat des Kirchenrates wurde für die Übernahme der Verwaltungsaufgaben und zur Bewältigung des personellen und organisatorischen Übergangs vom Kirchenrat durch eine vorerst befristet auf ein Jahr geschaffene zusätzliche 50-Prozent-Stelle verstärkt. Für die dauerhafte Schaffung der zusätzlichen Verwaltungsstelle ist ein Entscheid der Synode nötig.

Bisherige behalten ihre Ressorts und Pensen

Vom Wechsel nicht tangiert sind die Aufgaben und Pensen der bisherigen Mitglieder des Kirchenrates. Kirchenrat Pfarrer Lukas Weinhold betreut in einem Pensum von 20 Stellenprozent wie bis anhin das Ressort Seelsorge und Mission; Kirchenrätin Ruth Pfister in einem 30-Prozent-Pensum das Ressort Kirche, Kind und Jugend; Kirchenrätin Gerda Schärer mit 25 Prozent das Ressort Erwachsenenbildung, Kirchenmusik und Medien; und Kirchenrat Hanspeter Heeb mit 25 Prozent das Ressort Recht und Gesetzgebung. Das Gesamtpensum des Kirchenrates bleibt unverändert bei 180 Stellenprozent.