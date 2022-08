Thurgau Gericht ordnet Rückführung von zwei Kindern nach Serbien an Das Obergericht verpflichtet eine Mutter, ihre Kinder nach Serbien zurück zu bringen. Wie aus einer Mitteilung des Gerichts hervorgeht, hat das Bundesgericht den Entscheid aus dem Thurgau gestützt.

Die Mutter hat gemäss Gerichtsurteil ihre Kinder widerrechtlich in der Schweiz zurückbehalten. Bild: Martin Meissner

Das Bundesgericht hat Anfang August einen Entscheid des Thurgauer Obergerichts in Sachen Rückführung zweier Kinder gestützt. Der Entscheid ist mittlerweile rechtskräftig. Zur Vorgeschichte: Ein Ehepaar zog 2016 mit ihren zwei Kindern von der Schweiz nach Serbien. Dort wurden die Eltern 2021 geschieden. Obschon das serbische Gericht die Kinder der Mutter anvertraute, räumte es dem Vater das Recht ein, über wesentliche Entscheidungen in Zusammenhang mit den Kindern mitzubestimmen. Darunter fällt auch die Frage des Wohnortes.

Im Sommer 2021 reiste die Mutter in den Thurgau, um hier Verwandte zu besuchen. Während dieses Aufenthalts teilte sie dem Kindsvater mit, sie werde mit den Kindern nicht nach Serbien zurückkehren. Dieser verlangte darauf die Rückführung der Kinder.

Das Gericht beurteilt den Entscheid der Mutter als widerrechtlich

In so einem Fall kommt das multilaterale Abkommen, das sogenannte Haager Kindesentführungsübereinkommen (HKÜ), zum Tragen. Zuständig für die Beurteilung des Falls ist das Thurgauer Obergericht, da sich die Kinder im Thurgau befinden. Der Beurteilung liegt das serbische Recht zu Grunde, wonach der Vater, obwohl nicht ihm das Sorgerecht zugesprochen wurde, den Wohnort der Kinder mitbestimmen darf. Die Änderung des Wohnortes durch die Mutter beurteilte das Obergericht entsprechend als widerrechtlich, da sie die Kinder gegen den Willen des Vaters in der Schweiz zurückbehielt.

Die Kinder wurden befragt

Von einer Rückführung der Kinder kann laut HKÜ nur abgesehen werden, wenn diese zu einer Gefährdung der Kinder führt. Das Obergericht befragte die beiden Kinder. Sie können sich eine Rückkehr nach Serbien ohne die Mutter nicht vorstellen. «Aber angesichts ihres Alters von zehn und acht Jahren kann auf ihren Willen nur beschränkt abgestellt werden.» Es gehe den beiden wohl eher darum, wer ihre Hauptbetreuung übernimmt als in welchem Land sie wohnten, schreibt das Obergericht weiter.

«Gestützt auf die Kinderanhörung schienen die beiden Kinder ohnehin keine Vorstellung davon zu haben, was es für sie bedeuten würde, wenn sie – notfalls ohne die Mutter – nach Serbien zurückkehren müssten.»

Eine ernsthafte Gefahr eines seelischen Schadens oder eine auf andere Weise unzumutbare Lage für die Kinder begründe eine vorübergehende Trennung von der Mutter aufgrund der (ebenfalls) engen Beziehung der Kinder zum Vater und seinen Eltern sowie zu Serbien und dem bekannten Wohnort des Vaters nicht. Es sei der Mutter überdies zuzumuten, die Kinder in Serbien zu betreuen. Ob sie sich ebenfalls zu einer Rückkehr nach Serbien entschliesst, stehe ihr aber frei.

Das Obergericht ordnet die Rückführung der Kinder zum Vater nach Serbien an. Die Mutter focht diesen Entscheid beim Bundesgericht an, dieses wies die Beschwerde mit Urteil vom 2. August 2022 ab und bestätigte den Obergerichtsentscheid. Der Entscheid ist rechtskräftig. (red)