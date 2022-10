Kartografierung Wie wertvoll sind die Thurgauer Böden? Licht ins Dunkel des Erdreichs Der Bund untersucht die Bodenbeschaffenheit rund um Lommis. Es ist ein Pilotprojekt, um eine Methode zu entwickeln, mit welcher dereinst in der ganzen Schweiz einheitliche Informationen aus dem Erdreich gewonnen werden sollen.

Ein Mitarbeiter des Kompetenzzentrums Boden entnimmt einer Wiese in Lommis eine Bodenprobe. Bild: Arthur Gamsa

Die Spezialisten aus Bern kommen wie gerufen. Sehr vieles ist ungewiss, zum Beispiel wie sich die Thurgauer Böden genau zusammensetzen. Während in anderen Kantonen detaillierter bekannt ist, wie der erste Meter unter der Erdoberfläche zu kategorisieren ist, zeigt sich hier der unmittelbare Untergrund nicht besonders gut erforscht.

Langsam dreht sich der Bohrer in die Lommiser Wiese. Das Kompetenzzentrum Boden Schweiz (Kobo) des Bundes ist mit einem extra dafür hergerichteten Aebi-Bohrfahrzeug in den Hinterthurgau gekommen. Anhand von rund 280 Bohrkernen werden sie den Boden auf einer Fläche von 272 Hektaren rund um Lommis bis zu einer Tiefe von maximal 1,5 Meter genau analysieren. Daraus entstehen Profile über die Beschaffenheit des Untergrunds, die später in Karten dargestellt werden, erklärt Armin Keller, Leiter Kobo.

Der Bund tüftelt an einer praxistauglichen Methode

Lommis ist neben Standorten in den Kantonen Bern und Freiburg eines von schweizweit drei Pilotprojekten. Dabei tüftelt das Kobo auch an möglichst praxistauglichen Methoden und Standards, damit dereinst die Böden der ganzen Schweiz einheitlich und effizient kartografiert werden können. Eine solche landesweite Harmonisierung der Bodeninformationen entspricht einer Forderung des Bundes. Wie die Kartografierung in den Kantonen dereinst finanziert wird, ist noch nicht abschliessend geklärt. Möglich wäre, dass sich Bund und Kantone diese Kosten teilen.

Sicher ist: Dieses Projekt ist langfristig angelegt. Es wird erheblich Zeit beanspruchen. Keller sagt anlässlich einer Information im Gemeindehaus Lommis:

«Die Früchte dieser Arbeit werden erst kommende Generationen ernten.»

Die Informationen sind auch nützlich für den Hochwasserschutz

Wie sich das Erdreich konkret zusammensetzt, ist hierzulande nur wenig erforscht. Keller sagt: «In der Schweiz sind bisher Bodeninformationen nur für wenige Gebiete verfügbar, für viele Fragestellungen sind sie aber unerlässlich. Beispielsweise für die Raumplanung, die Land- und Forstwirtschaft oder auch für Fragen im Gewässer-, Natur- oder Bodenschutz.»

Armin Keller, Leiter des Kompetenzzentrums Boden Schweiz (Kobo) des Bundes. Bild: Arthur Gamsa

Detaillierte Informationen über die Beschaffenheit der Böden können etwa für Hochwasserprävention nützlich sein. Denn solche Daten geben auch Aufschluss darüber, wo die Böden besonders viel Wasser speichern können, erklärt Achim Kayser, Leiter der Abteilung Abfall und Boden beim Thurgauer Amt für Umwelt. Und der Landwirtschaft können die Karten aufzeigen, wo sich die Böden für konkrete Anpflanzungen besonders eignen, wie viele Nährstoffe sie speichern können. Kayser sagt:

«Nur was ich gut kenne, kann ich gut nutzen.»

Beim Kanton Thurgau zeigt man sich erfreut darüber, dass die Spezialisten aus Bern mit ihrem Aebi-Bohrfahrzeug nach Lommis gekommen sind. Die Gemeinde im Lauchental wurde ausgewählt, da sie eine breite Palette verschiedener Böden auf kleinem Raum aufweist. Nach einer ersten Analyse auf dem Feld, etwa über den Kalkgehalt und den pH-Wert, werden die Erdproben später im Labor noch unter die Lupe genommen.

Ein Nutzen auch für die Landwirtschaft

Der Thurgau will auf den neu gewonnenen Boden-Daten weiter aufbauen, Rückschlüsse für eine optimale Fruchtfolgeplanung oder Humusaufbau ziehen. Ausserdem soll etwa abgeleitet werden, wie die landwirtschaftlichen Böden für die nächsten Generationen besser geschützt werden können, sagt Bruno Arnold vom kantonalen Amt für Landwirtschaft. Einen weiteren Nutzen aus dem zusätzlichen Projekt Nährstoffanalyse des Kantons Thurgau erhofft sich dieser auch im Bereich eines optimierten Einsatzes von Pflanzenschutz.

Bis jetzt verfügt der Thurgau nur über eine grobe Bodenübersichtskarte sowie die vereinfachte Bodenpunktierung der Ertragswertschätzung und die forstliche Standortkartierung. Nach Abschluss des Projektes werden die für das Gebiet erstellten Karten und Bodendaten in das kantonale Geoportal ThurGIS übertragen.