Justiz Wer ist für das Flammeninferno auf dem Raduner-Areal in Horn verantwortlich? Diese Woche steht der mutmassliche Brandstifter vor Gericht Ein ehemaliger Restpostenhändler steht im Verdacht, das Feuer vor sieben Jahren gelegt zu haben. Am Donnerstag und Freitag wird ihm in Arbon wegen Versicherungsbetrugs der Prozess gemacht.

Löscharbeiten beim Grossbrand auf dem Raduner-Areal in Horn. Bild: Urs Bucher

Am 3. August 2015 brannte es lichterloh auf dem ehemaligen Raduner-Areal in Horn. Fünf Lager- und Industriehallen gingen in Flammen auf. Über 200 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Es entstand Sachschaden von mehreren Millionen Franken. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt einen Mann, das Feuer gelegt zu haben. Der damals 62-Jährige war Geschäftsführer eines Restpostenladens mit einem Beizli und diejenige Person, bei der alle Fäden auf dem weitläufigen Areal zusammenliefen.

Er war ab 1998 Untermieter aller Hallen auf dem Gelände, wo er fünf Jahre vorher auf kleiner Flamme den Betrieb aufgenommen hatte. Der Mann nutzte die Räumlichkeiten teils selber, teils vermietete er sie an über ein Dutzend Personen weiter. Das Grundstück gehört seit 2009 der Firma Eberhard Bau AG. Diese überliess es wie zuvor die Raduner + Co. AG, einer Verwaltungs- und Treuhandfirma aus Gossau, zur vorläufigen Nutzung. Und diese wiederum überliess es dem Beschuldigten, der hoffte, bis zu seiner Pensionierung 2017 in Horn seinen Geschäften nachgehen zu können.

Versicherung übernahm den Schaden nicht

Doch daraus wurde nichts. Am 27. Juli 2015 informierte die Verwaltungs- und Treuhandfirma den Angeklagten über die Auflösung des Mietvertrages, da die Eberhard AG nach Beendigung aller Rechtsstreitigkeiten mit der Sanierung der Altlasten des ehemaligen Textilveredelungsbetriebes beginnen wollte. Der Angeklagte ging davon aus, sechs Monate Zeit zu haben, um alles räumen zu können. Auch mit seinen Untermietern hatte er ein halbes Jahr Kündigungsfrist vereinbart. Tatsächlich blieben ihm nur zwei Monate Zeit – so hatte es die Eberhard mit ihrem direkten Mieter abgemacht. Für den Angeklagten löste sich das Problem innerhalb von fünf Tagen in Rauch auf.

Und es sah anfänglich sogar so aus, als ob sich der Mann finanziell über die Runden retten könnte. Seine Versicherung bot ihm an, den Schaden mit 220'000 Franken abzugelten. Sie überwies das Geld aber nicht. Denn der Trödelhändler geriet ziemlich schnell ins Visier der Polizei, die ihn der Brandstiftung und des Betruges verdächtigte.

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe

Dass er sechs Tage nach dem Brand versuchte, sich das Leben zu nehmen, machte ihn zusätzlich verdächtig. Die Polizei liess zuerst sein Telefon überwachen und setzte ihn gut drei Monate nach dem Brand für 52 Tage in Untersuchungshaft. Danach spionierte sie ihn weiter aus. Ein Jahr nach der Feuersbrunst setzte sie sogar zwei Jahre einen verdeckten Ermittler ein, der sein Vertrauen zu gewinnen versuchte. Viel Zählbares ist dabei allerdings nicht herausgekommen.

Am Donnerstag und Freitag dieser Woche steht der Mann nun in Arbon vor Gericht. Er hat bis heute kein Geständnis abgelegt und bestreitet die Vorwürfe. Gegenüber dem «Blick» sagte er 2019: «Ich bin unschuldig. Mein Gewissen ist rein!» Die Staatsanwaltschaft will ihn aufgrund von Indizien überführen. Sie fordert eine zu vollziehende Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Die Anklageerhebung liegt über zweieinhalb Jahre zurück.