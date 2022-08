Interview Hansjörg Brem: «Wir haben einige einzigartige archäologische Fundstätte im Thurgau» 1922 trat im Thurgau eine Verordnung in Kraft, die den Umgang mit Altertümern regelte. Dieses Jubiläum war ein Grund dafür, dass die Gesellschaft Archäologie Schweiz dieses Jahr Frauenfeld als Tagungsort wählte und das Sonderheft «Kulturland – der Thurgau und seine Archäologie» publiziert wurde. Kantonsarchäologe Hansjörg Brem über 100 Jahre Archäologie im Thurgau.

Hansjörg Brem ist seit 2008 Kantonsarchäologe im Thurgau. Die Aufnahme entstand im Lager des Amts für Archäologie. Andrea Stalder

(19. Mai 2021)

Ist der Kanton Thurgau ein Spezialfall?

Hansjörg Brem: Ja, das ist er. Der Thurgau wurde erst nach 1798 ein Kanton. Es gab damals keine grossen städtischen Zentren, keine dominierenden Gruppen, die Themen im kulturellen Bereich an sich rissen. Damals konnte man bei null starten. Das zeichnet den Thurgau – kulturpolitisch – stark aus. Das hatte später auch Auswirkungen auf die Archäologie, wo immer man sie auch ansiedeln will.

Hat der Thurgau – archäologisch betrachtet – einzigartige Fundstätte?

Ich bin bei Superlativen zurückhaltend. Man soll das Fuder bekanntlich nicht überladen. Einzigartig ist immer eine Kombination verschiedener Faktoren. Ist etwas besonders gut erhalten? Ist etwas besonders typisch für eine bestimmte Zeitepoche der menschlichen Tätigkeit? Das sind mögliche Kriterien. Wenn man unter solchen Vorzeichen versucht, die Einzigartigkeit festzustellen, sieht man, dass gewisse Pfahlbausiedlungen diesen Status bei weitem erfüllen. Aber auch die Geschichte des römischen Reichs ist im Thurgau, vor allem in seiner Spätphase, herausragend dokumentiert.

Wir haben Eschenz, Arbon, Pfyn …

… als spätrömische Siedlungsplätze, die gleichzeitig auch Pfahlbauten umfassen. Es gibt Zeitepochen, für die der Thurgau ausserordentliche Fundstellen aufweist. Römische Gutshöfe sind toll, aber wir graben diese nur aus, wenn wir müssen. Grund dafür ist immer: Es wird gebaut, wie etwa in Felben, wo wir einen Gutshof «abräumen mussten». So ist das kein besonderer Forschungsschwerpunkt. Römische Gutshöfe werden überall im ehemaligen römischen Reich relativ gut erforscht. Aber es gibt Pfahlbaufunde aus Holz oder die ersten Kupferverarbeitungsgeräte aus Niederwil – da gibt es nicht hundert davon. Es gibt gewisse Sachen, auch bei uns, die zu den «Missing Links» in der Geschichte der Menschheit gehören, und damit ähnlich gestellt werden können wie etwa der «Ötzi».

Gehört zu diesen «Missing Links» auch der Goldbecher von Eschenz?

Der Goldbecher ist ein «ausstrahlendes» Objekt. Es wurde nicht bei einer regulären Ausgrabung entdeckt. Der Becher ist sicher alt, er ist ein seltenes Exemplar, er ist auch kulturgeschichtlich speziell. Aber die Story ist relativ schnell fertig. Und das ist für die Leute auch spannend. Die Archäologie stellt Fragen, nicht nur wegen seiner Auffindungsgeschichte, sondern auch, weil er eine Ikone ist. Er wurde in den letzten Jahren in vielen Artikeln beschrieben und an den verschiedensten Orten gezeigt. Er ist zwar ein wichtiges Objekt, wenn man ihn aber quellengeschichtlich betrachtet, ist er ein Unikat.

Wer initiierte 1922 die Regelung der archäologischen Forschung?

Es waren Personen aus dem historischen Verein beziehungsweise aus dessen Museumsgesellschaft, die beim Regierungsrat vorsprachen. Dieser verlangte im Gegenzug einen Vorschlag. Eine Absicht dahinter war, dass gute Funde ins Museum kommen. Zum Glück hatten wir fast vierzig Jahre lang die gleiche Person – manchmal nervig, oft unermüdlich, letzten Endes aber sehr geschickt – an der Spitze: Karl Keller-Tarnuzzer. Er war Lehrer, die Vermittlung war für ihn immer wichtig. Keller-Tarnuzzer erprobte zu seiner Zeit neue Techniken. Für die Archäologie wichtig war im 19. Jahrhundert die Entdeckung der Pfahlbauer, der «ersten Schweizer», da schuf man auch einen Mythos. Und im Zweiten Weltkrieg war das Teil der geistigen Landesverteidigung.

Wurden die Zielsetzungen der Archäologie angepasst?

Archäologie ist eine Methode. Mit Sachquellen, mit Spuren von Menschen, mit Artefakten wird die Geschichte der Menschen erforscht. Durch Gesetzgebung und durch Prozesse wird die Archäologie ergänzt: Gewisse Denkmäler und Objekte, Burgen, Ruinen, historische Strassen – ich sage jeweils «Bauten, die man nicht mehr brauchen kann», kommen dazu. Wehrbauten, Verkehrsbauten und Bodenmonumente. Wie die Fundstelle Toos-Waldi im Thurgau: Dort steht die älteste Steinmauer im Kanton, aus der Bronzezeit. Man erkennt dort die archäologische Fundstelle: Eine Burg, ein Plateau, es hatte Häuschen.

Sie sind seit 2008 Amtschef. Welche grundsätzlichen Veränderungen gab es in dieser Zeit?

Ein Haupttreiber bei Veränderungen sind neben der Politik in einem kleinen Kanton immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als ich meine Stelle antrat, war die Archäologie vor allem männlich geprägt, heute ist das Verhältnis der Geschlechter im Betrieb ausgeglichen. Zweiter Punkt: technische Verfahren. Für die Dendrochronologie – eine enorm gefragte Dienstleistung, auch bei externen Auftraggebern – haben wir eine andere Stelle aufgegeben. Früher hatten wir auch eine Botanikerin im Haus, diese Arbeit wird heute extern erledigt. Ausserdem nahm die Bautätigkeit zu, zum Teil an Orten, an denen bisher noch nie gebaut wurde – da müssen wir hinschauen. Weiter haben wir mehr Freiwillige, die für uns als Prospektoren arbeiten. Wir verdanken ihnen enorm viele Objekte, aber auch Fachwissen und Engagement und sind ihnen sehr dankbar.

Stärkere Bautätigkeit – mehr kurzfristige Projekte, bei denen man nicht in die Tiefe gehen kann?

Ja, es ist viel mehr «rasch und effizient». Das ist manchmal auch für die Mitarbeitenden belastend. Meine Generation wurde auf Grossgrabungen ausgebildet: Dort wurde über längere Zeit möglichst viel erfasst und ausgegraben. Diese Art Grabung wird zunehmend abgelöst. Letzten Winter sondierten wir etwa im Vorfeld eines Neubauprojektes und fanden archäologische Spuren. Darauf dehnten wir die Grabung ein wenig aus, Zeit und Mittel waren noch vorhanden. Dabei fanden wir unter anderem Keramik aus einer Zeit, in der es bisher im Thurgau keine solchen Funde gab. Wir brachen dann schliesslich die Grabung ab, es blieb bei wenigen Funden – heute ist dort eine Baugrube.

Werden durch solche Grabungen Projekte verzögert?

Nein! Meist ist mit den Bauherren abgemacht, wie lange wir an Ort arbeiten. Dadurch können wir Konflikte vermeiden. Wenn Leute von Verzögerungen berichten, frage ich immer zurück, kennen Sie jemanden, bei dem eine Verzögerung eintrat? Meist kommt dann ein Nein – ausserdem müssten wir die Mehrkosten in jedem Fall bezahlen. Im Thurgau musste ich einmal, 1997, die Vernichtung einer römischen Mauer stoppen und in eine Kernbohrung umlenken. Wir bezahlten die Kernbohrung, nachher hatten wir keinen solchen Fall mehr. Wenn sich Leute aus irgendwelchen Gründen gänzlich gegen Archäologie sträuben, dann versuchen wir, darum herum zu arbeiten. Aber eigentlich ist auch das sehr selten der Fall – wir machen, was wir mit vernünftigem Aufwand leisten können.

Welche grossen Schritte macht die Archäologie Thurgau in den nächsten fünf Jahren?

Das wüssten wir auch gerne. So gibt es den Faktor Chef. Viele Dinge sind stark personalisiert und ich bin jetzt 62 Jahre alt. Also ist klar, es gibt eine Veränderung. Archäologisch haben wir allerdings die Kontinuität natürlich gesichert. Ich führe nicht alle Projekte, dafür sind meist Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig. Was sich für die nähere Zukunft abzeichnet, mag einige erstaunen: Für uns wird nun die Autobahn wichtig, weil der Bund dafür zuständig ist und uns dafür Aufträge für archäologische Arbeiten erteilt. Im Ausstellungsbereich muss man sich fragen, wie es mit den ehrgeizigen Projekten im Bereich Museum weitergeht. Da gilt es für uns zu überlegen, was man wie im Sinne der Gesamtstrategie einbringt – an tollen Objekten und Geschichten fehlt es ja nicht.

Gibt es auch international gefragte Fundstücke im Thurgau?

Es gibt im Thurgau Objekte, die wir für Ausstellungen international tauschen können. Ein Beispiel: Das Historische Museum in Basel wollte vor einiger Zeit von uns den Goldbecher. Wir unterstützten diese Anfrage – unsere Bedingung war aber, dass wir drei Jahre später den Bildteppich von Bischofszell bekommen. So kam es dann auch.

Was vermitteln die Tagungen von Archäologie Schweiz?

Sonderheft der Zeitschrift «Archäologie Schweiz» zum Thurgau. PD

Die Tagung von Archäologie Schweiz fand vor 25 Jahren letztmals in Frauenfeld statt. Sie passte nun auch zur Thematik «100 Jahre Archäologie im Thurgau». An solchen Tagungen zeigt man den Teilnehmenden den Kanton und die neuen Funde. Der Besuch findet meist in Verbindung mit einem wissenschaftlichen Kolloquium statt. Der Termin im Thurgau wurde bereits vor sechs Jahren festgelegt. Dann kam Corona und wir wussten nicht, ob wir die Tagung durchführen können. Ich schlug das Thema Forschungsgeschichte vor – die Begeisterung in der Branche war zuerst sehr klein. Das Thema war dann aber auch insofern geschickt, weil man die Tagung damit auch online hätte durchführen können. Und die Tagung wurde schliesslich trotz Skepsis ein Erfolg.

Was ist spezifisch an der Archäologie im Thurgau?

Die Archäologie Thurgau hat vieles nicht erfunden. Weder die Pfahlbauer noch das Unesco-Welterbe. Aber die Thurgauer Archäologie war meist in der Lage, zu wichtigen archäologischen Themen auf schweizerischer und internationaler Ebene entscheidende Beihilfe in wissenschaftlicher und organisatorischer Hinsicht zu leisten. Und das hat weiterhin mit den Rahmenbedingungen zu tun; die kurzen Wege möchte ich jetzt da nicht speziell hervorheben.