Grosser Rat Viel Geld macht es nicht einfacher: Millionen zu verteilen ist im Thurgau schwieriger als einen Verlust zu beklagen Unterschiedliche Auffassungen bei der Verwendung des Thurgauer Rekordgewinns von 2021: Der Grosse Rat streicht die Vorfinanzierungen für das Historische Museum Werk 2 in Arbon, das Schloss Frauenfeld sowie das Kunstmuseum ebenso wie die Rückstellung für Flüchtlinge aus der Ukraine. Verloren ist aber nichts.

Musste kurzfristig für die an Grippe erkrankte Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler (SP) einspringen: Vizepräsident Andreas Zuber (SVP) leitete die Sitzung souverän. Donato Caspari

«Wir müssen Vorfinanzierungen machen, solange wir Geld haben.» Mit dieser Kurzformel versuchte Finanzdirektor Urs Martin (SVP) die Haltung des Regierungsrats zur Gewinnverwendung aus der Staatsrechnung 2021 klarzumachen. Kein einfaches Unterfangen bei einem Rekordgewinn von 131,7 Millionen Franken und den unterschiedlichsten Grundhaltungen unter den Fraktionen.

Der Regierungsrat beantragte dem Parlament, den Ertragsüberschuss für folgende Einlagen zu verwenden: 40 Mio. Franken in die Finanzausgleichsreserve, 6 Mio. in den Biodiversitätsfonds, 2. Mio. als Rückstellung für Ukraine-Flüchtlinge sowie als Vorfinanzierungen im Museumsbereich 43,5 Mio. für das Museum Werk2 in Arbon, 16,3 Mio. für das Schloss Frauenfeld und 13,6 Mio. für das Kunstmuseum. Die restlichen knapp 4 Millionen Franken sollten dem Bilanzüberschuss zugewiesen werden.

GFK will keine neuen «Kässeli» für Vorfinanzierungen

Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK) unter dem Präsidium von Kristiane Vietze ging aber auf Konfrontationskurs zu den Vorfinanzierungswünschen des Regierungsrats. Innerhalb der GFK setzte sich ein Antrag durch, die Rückstellung «Flüchtlinge Ukraine-Krieg» sowie alle Vorfinanzierungen zu streichen. Der Streichungsantrag wurde damit begründet, dass die bestehenden Fonds zwar unterstützt würden, aber keine neuen «Kässeli» geäufnet werden sollen. Dies bedeute nicht, dass man die Museumsvorhaben nicht unterstütze, betonte Vietze. «Die GFK steht hinter der Museumsstrategie.» Aus finanzieller Sicht sei es aber sauberer, auf diese Vorfinanzierungen zu verzichten. Untermauert wurde dies mit dem Hinweis auf den Anhang des Handbuchs zu HRM2, wonach das Instrument der Vorfinanzierung mit der Umstellung auf lineare Abschreibungen aufgrund der Nutzungsdauer nicht mehr nötig sei.

Der Grosse Rat hatte über vier Anträge zur Gewinnverwendung aus der Staatsrechnung 2021 zu befinden. Donato Caspari

Aus dem Parlament kamen drei Hauptanträge hinzu. Kantonsrat Reto Ammann (Kreuzlingen) stellte im Namen der GLP-Fraktion den Antrag, in den Grundzügen dem GFK-Antrag zu folgen, das Werk2 in Arbon jedoch zu belassen und die NFA-Schwankungsreserve von 40 auf 20 Millionen Franken zu kürzen. Die Mitte/EVP-Fraktion um Gallus Müller (Guntershausen) folgte dem GFK-Antrag ebenfalls, beantragte aber zusätzlich eine Zuweisung von 50 Millionen Franken in den Innovationsfonds für die Erforschung und Gewinnung erneuerbarer Energie. Und Kantonsrätin Sandra Reinhart (Amriswil) beantragte im Namen der Grünen, dem Antrag des Regierungsrats vollumfänglich zu folgen. Sie betonte:

«Das Rekordergebnis ist die Chance für die Neugestaltung der Thurgauer Museumslandschaft.»

«Der Basar ist eröffnet», quittierte Vico Zahnd (Weiningen) im Namen der SVP-Fraktion. Die SVP sehe nicht ein, warum neue Kässeli geschaffen werden sollen, nur um die künftigen Rechnungen zu schönen. Finanzchef Urs Martin sagte:

«Es ist ein Problem, wenn man Überschüsse schreibt, dann gehen die Diskussionen los.»

Die Schwankungsreserve für den Nationalen Finanzausgleich (NFA) werde bis 2028 mit etwa 240 Millionen Franken belastet, warnte er vorausschauend.

In der Abstimmung obsiegte der Antrag der GFK mit 60 von 115 Stimmen deutlich vor dem GP-Antrag mit 22 Stimmen, dem Mitte/EVP-Antrag mit 21 Stimmen und dem GLP-Antrag mit 9 Stimmen.