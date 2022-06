Beim Traktandum Erweiterungsbaus der Kantonsschule Frauenfeld weist Kommissionspräsident Kilian Imhof (Mitte, Balterswil) darauf hin, dass Hinterthurgauer weiterhin die Kantonsschule Wil besuchen dürfen. Schüler aus Aadorf, Münchwilen, Wängi werden jedoch wie bisher Frauenfeld zugewiesen. Gabriel Macedo (FDP, Amriswil) bittet, die Baracken diesmal wirklich zurückzubauen; dies sei schon in den neunziger Jahren in Aussicht gestellt worden. Elina Müller (SP, Kreuzlingen) schlägt vor, im Erweiterungsbau Frauen- und Männertoiletten zu tauschen, damit Frauentoiletten mehr Platz erhalten und die Wartezeit reduziert wird. Das «durchaus schöne Projekt» werde vom Volk sicher angenommen werden, prognostiziert Reto Ammann (GLP, Kreuzlingen). Er bemängelt, dass der Grosse Rat bei Bauprojekten jeweils erst am Ende des Planungsprojekts einbezogen wird. Er hofft, der neue Baudirektor werde darüber nachdenken. Ammann kritisiert auch den Preis von einer Million Franken pro Schulzimmer. Eventuell solle der Kanton nicht selber bauen, sondern einen fertigen Bau kaufen.