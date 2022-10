GLOSSE Was das Atommüll-Lager «Nördlich Lägern» und Wil West gemeinsam haben ResTZucker: Eine Glosse über saublöde Grenzen und über einen Acker für die Ewigkeit.

Wil West: Ein Acker für die Ewigkeit. Bild: pd

Politische Grenzen können ganz schön willkürlich in der Landschaft liegen. Zum Beispiel jene, die pfeifengerade durch die Prärie verlaufen. Oder andere, die von der «Geschichte» an einen saublöden Ort gelegt wurden.

Das denken gerade auch die Wolfiker und Strohwiler, die gemerkt haben, dass Thundorf direkt an der Gemeindegrenze eine Windkraftanlage bauen will. Oder die Kreuzlinger Detailhändler, die sich jeden Abend vor dem Zubettgehen fragen, warum das Schicksal die Landesgrenze nicht drei Kilometer weiter südlich gezogen hat, sodass auch sie vom Einkaufstourismus hätten profitieren können.

Wer aber wirklich den schwarzen Peter gezogen hat, das sind die Einwohner von Hohentengen. Wie ihre Nachbarn, die Wasterkinger, wohnen sie nördlich des Rheins. Wie diese haben sie nicht nur seit Jahren den Fluglärm, sondern auch bald noch den Atommüll direkt vor ihrer Haustüre. Aber die Wasterkinger haben gegenüber den Hohentengenern einen grossen Vorteil: Sie sind Schweizer. Das macht die Sache erträglicher.

Ein anderes Beispiel: In Münchwilen TG besitzt der Kanton St.Gallen seit Jahren zwei Wiesen. Dort wollte er das Gewerbegebiet Wil West realisieren. Aber die Bauern am Flumserberg und die Grünen in der Hauptstadt sind dagegen – und haben den Sonderkredit gebodigt.

Ein Verkauf an den Kanton Thurgau kommt, so sagen diese, unter gar keinen Umständen in Frage. Sonst würde der Thurgau ja den St.Galler Volkswillen sträflich missachten. Und so besitzt der Kanton St.Gallen nun im Thurgau einen Acker, den er bis in alle Ewigkeit landwirtschaftlich nutzen muss. Irgendwann wird bestimmt mal wieder eine Kartoffel-Anbauschlacht fällig. Und noch die Enkel der Abstimmungssieger werden jährlich dorthin pilgern und Kränze niederlegen.