GLOSSE Kevin allein in der Badi - oder warum man sein Kinder nicht ans Open Air begleiten soll ResTZucker: Wie viel Betreuung braucht ein Kind? Schulleiterinnen, Erziehungsexpertinnen und Bademeister sind sich nicht einig.

Man muss loslassen können. Benjamin Manser

H. V. (Name der Redaktion bekannt) sitzt in der Wirtschaft «Plättlizoo» und blickt über die Frauenfelder Allmend hinaus. Es ist Donnerstag, kurz nach Mittag, und aus den Monsterboxen des Open Air dröhnen plötzlich Töne bis zu ihm hinauf – manche mögen es «Lärm» nennen, andere «Hip-Hop». H. V. kommt ins Grübeln. Bald wäre sein Sohn in einem Alter, in dem er zusammen mit ihm das Open Air besuchen könnte. Aber er kann es sich beim besten Willen nicht vorstellen, diese Musik vier Tage lang auszuhalten. Nun ja, es ist entwicklungspsychologisch ohnehin besser, wenn die Kinder ohne Eltern ans Open Air gehen. Sagt auch die Erziehungsexpertin Margrit Stamm.

H. V. war bis vor kurzem ein sehr fürsorglicher Vater. Jeden Dienstag, wenn er seinen Vatertag hatte, besuchte er seinen Sohn auf dem Pausenplatz. Bei dieser Gelegenheit brachte er ihm auch das Znünibrot mit. Und wenn Meiers Josua seinen Maxli anrempelte, konnte er ihn gleich noch zurechtweisen. Nun las er vor kurzem in der Zeitung, das sei gar nicht gut. Er sei ein sogenannter «Helikoptervater» – was immer das heisst. Und eben, Margrit Stamm sagte in einem Interview, man dürfe die Kinder nicht überbehüten.

H. V. nahm sich das fortan zu Herzen. Er schickte seinen Sohn sogar allein in die Badi. Diese Woche ist sein Selbstverständnis als Erziehungsberechtigter aber ein zweites Mal erschüttert worden. Eine Umfrage unter Ostschweizer Bademeistern hat nämlich ergeben, dass unbeaufsichtigte Kinder in der Badi ein absolutes No-Go seien – eine Ausgeburt der Wohlstandsverwahrlosung.

Nun weiss H. V. nicht mehr so recht, woran er ist. In der Schule ist es offenbar verpönt, sich um sein Kind zu kümmern. In der Badi hingegen höchste Pflicht. H. V. hat seinen Sohn nun in einem Internat angemeldet. Mit eigenem Schwimmbad. Dort soll auf ihn aufpassen, wer sich dazu berufen fühlt.