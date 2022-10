Glosse Aufrecht in die Gesprächsverweigerung Mosttröpfli: Problemfälle brauchen mehr Aufmerksamkeit. Das gilt jedoch nicht für «Aufrecht Thurgau». Mit den Coronamassnahmen-Kritiker will niemand reden, weil es Ärger geben könnte.

Im Februar 2021 eröffnete der Kanton Thurgau im Beisein von Bundesrat Alain Berset in Romanshorn ein schwimmendes Covid-19-Impfzentrum. Bild: Donato Caspari

Die Thurgauer Oberstufenlehrer brauchen separate Zeit, um sich um Problemschüler zu kümmern. In der offiziellen Unterrichtszeit bleibt keine Zeit, um die sogenannt verhaltensoriginellen Jugendlichen vernünftig zu stimmen. Nicht nur die Thurgauer Lehrer, auch ganz Italien befürwortet diesen Plan. Dort sorgte ein Thurgauer Nazi-Amok-Autofahrer für Angst und Schrecken auf einer Staatsstrasse (SS), bevor er mit einem geladenen Armeekarabiner auf die Polizei zielte.

Vielleicht hätte dieser Fall verhindert werden können, wenn sich seine Lehrer damals die nötige Zeit hätten nehmen können, um die ideologische Verblendung des Neonazis schon in der Schulzeit rechtzeitig abzuwenden. Sicher ist: Ein Versuch wäre es allemal wert gewesen. Die Gesprächsstunden an den Schulen sind bitternötig.

Gesprächsverweigerung üben hingegen die Thurgauer Parteien. Niemand will mit der Bewegung «Aufrecht Thurgau» in Kontakt treten. Das Politestablishment umschifft die Gefahr, in eine zwiespältige Ecke zu geraten, obwohl ein paar zusätzliche Stimmen von den Coronamassnahmen-Skeptikern über eine Listenverbindung zu ergattern wären. Auch die SVP hält sich da lieber raus.

Silvan Meile, Redaktor Thurgauer Zeitung. Bild. Reto Martin

Wenn der SVP-Parteipräsident mit Massnahmenkritikern kommunizieren will, findet er sowieso genügend von ihnen in den eigenen Reihen.

Ausserdem ist der Parteikapitän längst gewarnt. Achtung, Kollisionskurs! Schon vor einem Jahr gingen einige alte Thurgauer SVP-Granden von Bord, weil sie nach der Nein-Parole ihrer Partei zum Covid-Gesetz lieber dem Kurs des Impfschiffes folgten.