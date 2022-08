Gesundheit Brigitte Häberli und Christian Lohr zur Stelle: Thurgauer Apotheker stellt erste elektronische Patientendossiers aus Auch nach sieben Jahren stecken die elektronischen Patientendossiers in den Kinderschuhen. Das Thurgauer Gesundheitswesen sieht derzeit keinen Nutzen und macht nur, wozu es verpflichtet ist. Der Präsident des Thurgauer Apothekerverbands will nun aber der Idee Aufwind verleihen.

Ständerätin Brigitte Häberli und Nationalrat Christian Lohr eröffnen bei Stefan Ullmann in der Frauenfelder Passage-Apotheke ein elektronisches Patientendossier. Bild: Donato Caspari

Der Stein, den Stefan Ullmann ins Rollen bringen will, hat bereits Moos angesetzt. Sieben Jahre nachdem National- und Ständerat das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier verabschiedet haben, macht Ullmann einen Schritt nach vorne. Der Präsident des Thurgauer Apothekerverbands und Geschäftsführer der Passage-Apotheke in Frauenfeld will das elektronische Patientendossier (EPD) aus seiner Lethargie befreien. Er bietet nun in seiner Apotheke nach eigenen Angaben im Thurgau die erste Möglichkeit an, ein entsprechendes Dossier zu eröffnen.

Für den Startschuss hat Ullmann am Donnerstag Ständerätin Brigitte Häberli und Nationalrat Christian Lohr eingeladen. Als Mitglieder der jeweiligen Gesundheitskommissionen im eidgenössischen Parlament haben sie damals die gesetzliche Grundlage ausgearbeitet. Seit Donnerstag besitzen beide nun nach wenigen Klicks und der Vergabe einer elektronischen Identität ihr digitales Patientendossier. Für Ullmann sind die Apotheken prädestiniert, EPD's auszustellen. 54 Franken verrechnet er dafür.

Stefan Ullmann, Präsident des Thurgauer Apothekerverbands. Bild: Donato Caspari

Mit dem EPD verfolgt die Politik das Ziel, die Qualität der medizinischen Behandlungen zu verbessern. Ärzte sollen mit der Einwilligung der Patienten standortunabhängig Einsicht in deren Krankenakten erhalten und so den optimalen Behandlungsprozess einschlagen. Dadurch könne auch die Effizienz gesteigert werden, sagt Häberli. Sogar Kosten soll das dereinst einsparen.

Leistungserbringer im Gesundheitswesen erfüllen lediglich die Pflicht

Doch für die meisten Leistungserbringer krankt das elektronische Patientendossier. Ein zentrales System gibt es nicht, sondern eine dem Föderalismus geschuldete Vielzahl von Anbietern, sogenannten Stammgemeinschaften. Die Institutionen im Gesundheitswesen sind verpflichtet, sich einer EPD-Lösung anzuschliessen. Zumindest im Thurgau gehen sie derzeit aber nicht wirklich weiter, als diese Pflicht zu erfüllen, wie eine Nachfrage zeigt.

Die Spital Thurgau AG setzte bisher auf den Anbieter Axsana, der im Herbst von der Post übernommen werden soll. Kürzlich entschloss sich die Spital Thurgau AG jedoch, per 2023 zum Anbieter eSanita zu wechseln, wie Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG auf Anfrage erklärt. Man habe bei Axsana keine relevanten Fortschritte gesehen und nicht mehr so recht daran geglaubt. Mit Entscheid für eSanita schliesst sich die Spital Thurgau AG einem Ostschweizer Verbund für das elektronische Patientendossier an. Solche erstellt dieser gemäss Website in den Kantonen St.Gallen, den beiden Appenzell, Graubünden und Glarus bereits kostenlos.

Spital und Ärztegesellschaft sehen im aktuellen EPD keinen Nutzen

Der Anbieter eSanita werde für die Spital Thurgau AG den Schritt zum EPD grundsätzlich möglich machen, sagt Kohler. Aktuell sieht er aber keinen tatsächlichen Gewinn.

«So wie die Politik das EPD aufgegleist hat, ist es für alle Leistungserbringer kein relevanter Nutzen, sondern nur ein Kostenfaktor.»

Erst wenn es flächendeckend verbindlich eingeführt und auch die Datenqualität gesichert sei, werde ein echter Nutzen für die Leistungserbringer realisierbar. «Dieser wichtige und wünschenswerte Schritt in der weiteren Digitalisierung ist aber heute für uns leider noch nicht absehbar», sagt Kohler.

Auch bei den Thurgauer Ärzten fällt das EPD in seinem heutigen Stand durch. «Die Idee ist gut, die Ausarbeitung aber nicht», sagt Alex Steinacher, Präsident der Thurgauer Ärztegesellschaft. Die vorliegende Lösung fokussiere praktisch ausschliesslich auf den Patienten, der seine medizinischen Unterlagen als PDF-Dateien in einem Ordner vorfinden kann. Die Anforderung der Leistungserbringer im Gesundheitswesen vermöge das EPD derzeit jedoch nicht zu erfüllen. Steinacher sagt:

«Es bräuchte etwa eine Suchfunktion und eine strukturierte Daten.»

Die Anbindung ans System sei für eine Arztpraxis vor allem mit Zusatzaufwand und Kosten verbunden, die Integration bestehender IT-Systeme eine riesige Hürde. Steinachers Fazit fällt deshalb deutlich aus. Für die Ärzte könne aus dem vorliegenden EPD kein Nutzen gezogen werden. Operativ funktioniere aktuell nicht einmal der Zugriff auf die Daten.

«Es bräuchte wohl eine komplette Überarbeitung.»

Mit dem elektronischen Patientendossier sind medizinische Akten auf dem Handy abrufbar. Bild: Donato Caspari

Medizinischen Akten jederzeit auf dem Handy

Brigitte Häberli kennt die Vorbehalte aus dem Gesundheitswesen. Für sie ist es nun aber dennoch an der Zeit, vorwärts zu blicken.

«Wenn wir noch länger warten, kommen wir keinen Schritt weiter.»

Das sieht auch Christian Lohr so. Er ist der Meinung, dass jenen, die das möchten, auch aus dem Gesundheitsbereich «Daten in guter und sicherer Qualität» zur Verfügung stehen müssen. Dabei gehe es auch um Transparenz. Klar gelte es, das System vor allem in technischer Hinsicht weiter zu optimieren. Grundsätzlich soll der Patient aber nicht nur eine Rechnung erhalten, sondern auch eine transparente Einsicht in seine medizinischen Akten haben – jederzeit auf dem Handy abrufbar.