Erwerbsarbeit In einem Punkt sind sich alle einig: Den Arbeitswelten steht ein fundamentaler Wandel bevor Der Innovationstag des Vereins Smarter Thurgau setzte den Fokus auf «Digitale Transformation und Arbeitswelt 4.0». Am Podium im BZT in Frauenfeld zeigte sich die Innovationskraft von Gestaltern neuer Arbeitswelten.

Die Teilnehmer am Innovationstag Smarter Thurgau mit Moderator Jon Erni. Manuela Olgiati

Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft und Gewerbe diskutierten am Dienstag im Bildungszentrum für Technik (BZT) in Frauenfeld über hybride Arbeitsformen. Fachreferate sind Teil der Veranstaltung, ein Podium bildet den Abschluss. Es geht um Ansätze zum Angehen des Fachkräftemangels und wie Unternehmen ihre Mitarbeitenden für die digitalen Herausforderungen am Arbeitsplatz fit machen können.

Arbeitskräftemangel statt nur Fachkräftemangel

Moderator Jon Erni. Manuela Olgiati

Moderator Jon Erni lockt die Podiumsteilnehmer mit seinen Fragen aus der Reserve. Rasch wird klar, dass es weniger um Fachkräftemangel, sondern vielmehr um Arbeitskräftemangel geht. Dringend gesucht sind Arbeitswillige für ganzheitliche und längerfristige Lösungen. Fachleute aus der Wirtschaft sorgen sich auch über abnehmende Schülerzahlen an Lehrgängen technischer Berufe, wie Rektor René Strasser vom Bildungszentrum für Technik in Statistiken aufzeigen. Mit dem neuen Lehrberuf Entwickler Digital Business EFZ im Thurgau, den Mathias Bauhofer und Ruedi Neff von Verband ICT Berufsbildung vorstellten, sei das Problem nicht gelöst, äussern einzelne Anwesende ihre Bedenken.

Weiterdenken bedeute, Partner ins Boot holen und Lösungen erarbeiten. Das sagt Melanie Mai, Vorstandsmitglied des Vereins Smarter Thurgau, während sie das lancierte Projekt «Future Workforce OSTschweiz» mit der Ostschweizer Fachhochschule vorstellt.

Die Podiumsteilnehmer, von links Moderator Jon Erni, René Strasser, Barbara Josef, Isabelle Keller-Imhof und Peter Schütz. Manuela Olgiati

Am Podium geht es Isabelle Keller-Imhof, Co-Geschäftsführerin der TIT-Imhof-Gruppe aus Kreuzlingen, ums «Machen und Umsetzen». Die «Pflege» des Personals und dieses zu erhalten. Sie sagt:

«Der Arbeitskräftemangel kann nicht über die Politik gelöst werden.»

Keller fördert Teilzeitarbeit. Stellen schreibe die Imhof nicht mehr zu einer 100-Prozent-Anstellung aus, sondern mit Teilzeitstellen, um den Arbeitsmarkt für Frauen attraktiv zu halten. Keller erwähnt zudem, dass mit Führungen von Schulklassen im TIT-Imhof-Recyclingzentrum in Kreuzlingen bereits das Interesse an rezyklierbaren Materialien geweckt sei.

«Unternehmen sind bei der Aus- und Weiterbildung von jungen Fachpersonen in der Pflicht», sagt Podiumsteilnehmer Peter Schütz, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der Letrona AG in Friltschen. Alles lasse sich in der produzierenden Industrie nicht automatisieren. Neue Arbeitswelten bedeute jedoch auch lernen. Rektor René Strasser betont:

«Arbeitskräftemangel haben wir überall, in allen Branchen und Bereichen.»

Mitarbeiter als Mitunternehmer

Beim Thema neue Arbeitswelten sei nicht nur Homeoffice gemeint, sagt Barbara Josef, die Expertin von 5to9. Sie beschäftigt sich mit Organisationen, die neue Arbeitszenarien in bisherige Firmenstrukturen integrieren. Bereits in ihrem Referat zum «Ecosystem Future Workforce OSTschweiz» geht Barbara Josef auf das Stärken der digitalen Kompetenzen und den Arbeitsmarkt mit anspruchsvolleren Jobs ein. Solche, die Mitarbeitende mehr motivieren sollen. Josef sagt:

«Dafür ist Flexibilität und Eigeninitiative erforderlich, auch Vertrauen von Chefs.»

Der grössere Wandel führe zu einer Gig Economy oder Freelance Economy, in der nicht mehr fixe Anstellungen Teil der Arbeit seien. Flexibles Arbeiten für alle möglich machen und physische Treffen brauche es weiterhin.

Moderator Jon Erni bringt das Gesagte im Schlusswort auf einen Nenner: «Der Brückenschlag bedeutet mehr Zusammenspannen aller – für ein optimales Ecosystem.»