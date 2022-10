Energie «Faktenbasiert gegen Windkraftgegner» – der Kanton sieht bei sich keinen Interessenkonflikt beim Thema Windenergie In der Fragestunde im Grossen Rat wollte SVP-Kantonsrätin Aline Indergand wissen, wie der Kanton als Befürworter und Bewilligungsstelle beim Thema Windenergie neutral bleiben könne.

SVP-Kantonsrätin Aline Indergand. Ralph Ribi

Der Kanton trete beim Thema Windpark in Thundorf als Befürworter auf. Gleichzeitig sei er eine Bewilligungsstelle. «Gibt es da keinen Interessenkonflikt?» Diese Frage warf SVP-Kantonsrätin Aline Indergand aus Altnau am Mittwoch in der Fragestunde des Grossen Rates auf.

Regierungsrat Walter Schönholzer (FDP) verneinte. Sein Departement für Inneres und Volkswirtschaft beziehungsweise die Abteilung Energie nehme die Aufgabe wahr, mit faktenbasierten Informationen gewissen Behauptungen von Windkraftgegnern entgegenzutreten. Die gesetzliche Grundlage, um zu informieren, zu beraten und sich so als Kanton an der entsprechenden Diskussion zu beteiligen, biete das Thurgauer Energienutzungsgesetz.

Für Planungsgrundlagen sei hingegen mit dem Departement Bau und Umwelt eine völlig andere Abteilung zuständig. «Ich sehe keinen Interessenkonflikt.»

GLP-Kantonsrat Hanspeter Heeb aus Romanshorn erkundigte sich bei der Kantonsregierung, ob die definitiven steuerlichen Veranlagungen von Personen an der Armutsgrenze nicht priorisiert behandelt werden könnten. Bei 183'000 Steuerpflichtigen im Kanton sei eine Priorisierung einzelner Personengruppen schwierig, entgegnete Finanzdirektor Urs Martin (SVP).