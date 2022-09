Thurgau Die EKT zahlt Millionen-Aufpreis für zusätzlich bezogenen Strom ihrer Kundinnen und Kunden Die explodierten Energiepreise bescherten der Thurgauer Stromlieferantin EKT im vergangenen Jahr einen finanziellen Schaden. In diesem Jahr seien noch keine Verluste auszumachen.

Kunden der EKT AG bezogen 2021 deutlich mehr Strom als vereinbart. Bild: Pius Amrein

Die EKT AG hält das Risiko tief. Sie kauft jenen Strom am Markt ein, den ihre Kunden, etwa Elektrizitätswerke in Thurgauer Gemeinden, bei ihr vorbestellen. Einen Eigenhandel betreibt sie nicht. Dennoch riss die Energiekrise im vergangenen Jahr ein Loch in die Kasse der Thurgauer Stromlieferantin. Denn explodierende Strompreise kann die EKT nicht weiterverrechnen, wenn die durch kommunale Elektrizitätswerke in sogenannten Vollversorgungsverträgen vorbestellten Mengen überschritten werden.

Dieser Fall trat 2021 ein. Deshalb musste die EKT einigen Elektrizitätsversorgungsunternehmen zusätzlichen Strom zum vertraglich abgemachten günstigen Preis liefern, ihn aber zu den teureren Marktpreisen beschaffen. Im Geschäftsbericht heisst es:

«Die Thurgauer Energieversorgungsunternehmen, die von der EKT Energie AG mit Strom beliefert werden, bezogen deutlich höhere Strommengen.»

Das schlug sich in der Jahresrechnung 2021 nieder. 43,9 Millionen Franken sind dort als «Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen» ausgewiesen. Der Betrag in diesem Konto ist mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Auf diesem finanziellen Schaden bleibt die EKT AG sitzen. «Die historisch hohen Mehrkosten für die Zusatzenergie konnten wegen der Vollversorgungsverträge nicht auf die Verbraucher abgewälzt, sondern mussten selbst getragen werden», schreibt die EKT in ihrem Geschäftsbericht weiter.

«Diese Kombination führte zu einem operativen Verlust in der Jahresrechnung.»

Ausgeglichen werde dies mit vorsorglich geäufneten Risikoreserven, die EKT sei gemessen an den Risiken sehr gut kapitalisiert. Das unterstreicht auch die Regierung. In der Beantwortung eines Vorstosses von Grünen-Kantonsrat Simon Vogel schrieb sie: «Die bisherigen Auswirkungen der Strompreiserhöhungen auf die Erfolgsrechnung der EKT Energie AG sind durch Reserven mehrfach abgedeckt.»

Im aktuellen Jahr sind noch keine Verluste auszumachen

Wohin aber diese markant höheren Strombezüge tatsächlich flossen, ist offenbar nicht genau geklärt. «Die EKT prüft mit den einzelnen Unternehmen die Gründe für die Abweichungen und sucht individuell nach Lösungen», sagt EKT-Mediensprecher Dominique Lambert. «Bei einzelnen Energieversorgungsunternehmen bewegten sich die Mehrbezüge deutlich über 20 Prozent.»

Zwar beeinflusse das Wetter, vor allem Temperatur und Sonneneinstrahlung, die Energiemenge stark.

Dominique Lambert, Mediensprecher der EKT AG. PD

«Darüber hinaus gibt es bei einzelnen Elektrizitätsversorgungsunternehmen hohe Mehrverbräuche, die sich nicht durch die Meteorologie begründen lassen.»

Im laufenden Jahr bereiteten der EKT solche Mehrkosten bisher keine Sorgen. «Bis Ende August 2022 ist kein signifikanter Mehrbezug gegenüber den geplanten Mengen festzustellen», sagt Lambert. So seien auch noch keine Verluste aufgetreten.

Viele Faktoren sind derzeit ungewiss

Wie sich die Situation gegen Ende Jahr entwickelt, bleibt schwierig einzuschätzen. Im aktuell «sehr volatilen Marktumfeld» sei es nicht möglich, eine Prognose zu erstellen. «Der Energiepreis im kommenden Winter hängt davon ab, wie viel Gas aufgrund des Ukraine-Krieges in Europa verfügbar ist und zu welchem Preis», sagt Lambert. Weitere Faktoren seien, «ob die französischen Kernkraftwerke wieder ans Netz gehen, ob es genügend Niederschläge gibt für die Wasserkraftproduktion, ob wir Strom importieren können und wie gut die Bevölkerung mithilft, Energie zu sparen».