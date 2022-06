Ein Bierharass, eine Runde für alle und ein neuer Fussballplatz Vom Gemeindepräsidenten, der seinem Nachfolger an der Gemeindeversammlung ein kleines Geschenk überreichte

Peter Maag ist seit einigen Monaten Gemeindepräsident im thurgauischen Hüttlingen-Mettendorf. Als Wirtschaftsjournalist und Direktor der IHK hatte Maag jahrelang gefordert, mit Steuergeldern sparsam umzugehen. Deshalb ist es nur konsequent, dass er seinem Vorgänger zum Abschied keinen Gutschein für ein teures Restaurant schenkte, geschweige denn ein verlängertes Wochenende in einem schönen Hotel. Ein Harass Bier tut es auch. Der Beschenkte sagt bescheiden, dass er es ohnehin nicht allein gemacht habe. Der Gemeinderat und die Verwaltung hätten ihn gut unterstützt. Wenn er denen allen eine Flasche aus seinem Harass abgibt, bleibt für ihn nicht mehr viel übrig.

Ganz anders in Kreuzlingen, wo der Fussballclub gerade aufgestiegen ist. Dort richtet man nun am Wochenende mit der grossen Kelle an. Man verspricht Freibier für alle, die ans nächste Spiel kommen. Das Bier wird von der Brauerei gespendet, also nicht durch Steuergelder finanziert. Die Sanierung des Fussballplatzes des FCK hingegen schon. Und die ist etwas teurer.